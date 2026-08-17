Governo Trump suspende megaprojeto fronteiriço no Texas após críticas bipartidárias
Projeto de barreiras, estradas e sistemas de vigilância enfrenta oposição de autoridades locais e ambientalistas
O governo de Donald Trump suspendeu na segunda-feira a construção de um megaprojeto de engenharia de US$ 1,7 bilhão (R$ 8,8 bilhões) no Parque Nacional Big Bend, no Texas, na fronteira com o México, diante da forte oposição de ambos os partidos.
O Departamento de Segurança Interna planeja construir barreiras para veículos, estradas de patrulhamento e instalar iluminação e tecnologia de detecção em todo o parque, conhecido por suas paisagens espetaculares e sua rica biodiversidade, que inclui centenas de espécies de aves, linces e ursos-negros.
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No início deste mês, escavadeiras começaram as obras nas terras públicas que combinam ecossistemas de deserto, rio e montanha e abrigam o famoso Cânion de Santa Elena.
"Ontem à noite, ordenei uma pausa em toda atividade naquele parque, no que diz respeito à construção, até que eu possa ir até lá e fazer uma avaliação pessoal", disse o comissário do Escritório de Alfândega e Proteção de Fronteiras, Rodney Scott, em um breve vídeo publicado no X.
Ele acrescentou que conversaria com autoridades e representantes locais e que haveria mais notícias nesta semana.
O governo havia dispensado o cumprimento de dezenas de leis ambientais para dar sinal verde ao projeto, parte da iniciativa mais ampla de Trump para construir um enorme muro na fronteira com o México.
A forte oposição ao projeto ultrapassou as linhas partidárias e inclui os 14 juízes de condado da fronteira do Texas, que assinaram uma carta aberta na qual apoiaram a segurança da fronteira, mas pediram soluções mais "práticas".
Também cinco xerifes da região do Texas escreveram a autoridades federais dizendo que tecnologias avançadas de vigilância seriam mais adequadas para impedir a entrada de imigrantes em situação irregular naquele terreno acidentado.
"Este é um dos lugares mais inóspitos dos Estados Unidos", disse à AFP Jake Knight, diretor-executivo da Big Bend Protection Alliance, ao questionar a pertinência do projeto.
"É, literalmente, impossível atravessá-lo, seja a pé ou de veículo, do outro lado até esta região. Além disso, isso não atende à vontade das pessoas desta região."