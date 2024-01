A- A+

Donald Trump Governos estrangeiros gastaram milhões em empresas de Trump, aponta relatório Essa receita de governos estrangeiros violou uma concessão constitucional sobre pagamentos do exterior

Empresas do ex-presidente americano Donald Trump receberam 7,8 milhões de dólares (38 milhões de reais) de governos estrangeiros, entre eles o da China, durante o mandato do republicano, destaca um relatório do Congresso dos Estados Unidos divulgado nesta quinta-feira (4).

Funcionários da Arábia Saudita, Arábia Saudita, Turquia e República Democrática do Congo estão entre os cerca de 20 países que gastaram com negócios hoteleiros e imobiliários de Trump durante o seu mandato, segundo um relatório dos democratas no Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes.

Essa receita de governos estrangeiros violou uma concessão constitucional sobre pagamentos do exterior.

“Como presidente, Donald Trump aceitou mais de 7,8 milhões de dólares em pagamentos de Estados estrangeiros e de seus líderes, incluindo alguns dos regimes mais favoráveis do mundo”, ressalta o relatório, intitulado Casa Branca à Venda. “Sabemos apenas” que, nos dois primeiros anos de Trump na Casa Branca, ocorreram pagamentos de cerca de 20 nações a 4 das mais de 500 empresas do então presidente.

No caso da China, o relatório aponta que Pequim, bem como empresas como banco ICBC e Hainan Airlines, gastaram 5,5 milhões de dólares (cerca de R$ 28 milhões) nas propriedades de Trump.

“O ex-presidente violou a Constituição quando as empresas de sua propriedade aceitaram essas remunerações pagas por Pequim sem a assinatura do Congresso”, diz o relatório.

Segundo os autores, o montante total poderia ser superior, uma vez que uma cifra de 5,5 milhões de dólares se baseia apenas nas declarações da Mazars, empresa de contabilidade de Trump, e em documentos apresentados ao regulador financeiro americano.

O relatório também afirma que “a Arábia Saudita desembolsou pelo menos 615.422 dólares [cerca de 2 bilhões de reais] em pagamentos proibidos a empresas do ex-presidente Trump durante o seu mandato, apenas com a Trump World Tower e a estadia de março de 2018 no Hotel Trump International de Washington DC O ex-presidente também se vangloriou da disposição contínua dos sauditas de fazer negócios em termos muito projetados para ele.”

O hotel de Trump em Washington foi vendido em 2022 a um grupo investidor privado.

