Tecnologia GPT-4o: OpenAI anuncia nova versão gratuita do ChatGPT que processa imagem e voz em tempo real Atualização, que estará disponível para todos os usuários, demonstra emoções e reage a imagens mostradas ao vivo pelo usuário

A OpenAI anunciou nesta segunda-feira que irá abrir para todos os usuários uma versão mais avançada do ChatGPT, com o GPT-4o, novo modelo de inteligência artificial (IA) da empresa. Com a atualização, a ferramenta vai poder processar imagem e voz em tempo real.

A nova versão, segundo a empresa, vai estar disponível "nas próximas semanas" para todos os usuários.



— Uma parte importante da nossa missão é poder disponibilizar nossas ferramentas avançadas de IA para todos gratuitamente. — afirmou Mira Murati, diretora de tecnologia da OpenAI, em evento que apresentou as atualizações do ChatGPT.

Com o GPT-4o, a ferramenta irá funcionar com capacidades de fala que envolvem escuta de áudios em interações em tempo real. Na demonstração dos novos recursos, um executivo da OpenAI pediu conselhos para o ChatGPT para poder se acalmar em uma apresentação importante. O assistente de voz foi capaz de ouvir e analisar a respiração dele, depois oferecer conselhos sobre como seria possível melhorar as técnicas de respiração.

O anúncio da OpenAI acontece às vésperas do principal evento anual do Google, o Google I/O, que começa nesta terça-feira, em Mountain View, California. A rival liderada por Sundar Pichau deve apresentar novos recursos de inteligência artificial (IA) com o Gemini, concorrente do ChatGPT. Na semana que vem, a corrida de novidades de IA terá a largada ainda da Microsoft, que fará anúncios de IA durante o Build 2024.

