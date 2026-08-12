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A força das redes "Graças a Deus, ele não vai precisar mais vender pudim por um bom tempo", diz vizinha de Sr. Vital Segundo Ana Júlia, diversos médicos e instituições da rede particular entraram em contato oferecendo o procedimento de forma gratuita

"Graças a Deus, ele não vai precisar mais vender pudim por um bom tempo. Só vai vender se realmente ele quiser e não por necessidade".

Vizinha de Vital Maria da Costa, o Sr. Vital, que viralizou nas redes sociais após aparecer em um vídeo vendendo pudins na praia de Casa Caiada, em Olinda, para custear exames e remédios, Ana Júlia Leal falou à Folha de Pernambuco que a mobilização da população já conseguiu ajudá-lo a arrecadar o dinheiro necessário.

Médica orofacial, Ana Júlia vem ajudando Sr. Vital a lidar com a "fama" e as burocracias médicas após a repercussão da publicação. Segundo ela, diversos médicos e instituições da rede particular entraram em contato após o vídeo viral oferecendo o procedimento de forma gratuita.

Porém, a amiga do idoso, de 85 anos, afirmou que seguirá em contato com os especialistas até o fim desta semana para avaliar as condições e os resultados dos exames dele.

"Hoje vai ser o último dia de entrevistas [à imprensa]. Amanhã, ou semana que vem, vamos tentar iniciar as marcações dos exames e consultas que ele precisa fazer", afirmou.

Saúde

Ainda de acordo com Ana, o quadro de Sr. Vital evoluiu nos últimos dias e será preciso realizar mais exames do que o previsto:

"Ele sente outras coisas, não é só a hérnia. Ele também tem um problema nos rins, sente muita dor nas pernas e vem sentindo uma forte dor de cabeça. Então, será preciso fazer vários outros exames além do que estava precisando".

Ana explicou que a hérnia do Sr. Vital é do tipo inguinal. A condição ocorre quando há o deslocamento de uma porção do intestino ou tecido adiposo por meio de uma abertura ou afrouxamento da musculatura na parede abdominal na região da virilha, responsável por suportar grandes pressões.

A patologia é mais comum em indivíduos do sexo masculino e pode se manifestar em qualquer fase da vida. Nesses casos, segundo especialistas, o esforço físico é contraindicado.

"Está em uma situação meio crítica. De fato, ele precisa passar por uma equipe médica para entender a necessidade da cirurgia. Porque assim, ele precisa, mas se vai ter condições de fazer é outra história. Precisa de um parecer cardiológico, checar a questão da próstata, que ele também tem um problema, os rins... A cirurgia de hérnia é muito delicada e exige muito do paciente, porque sangra muito. Então, tem que alinhar todos os prós e contras, para ver se ele aguenta ou se é melhor seguir com outro tipo de tratamento", explicou a vizinha.

Além disso, Ana Júlia informou ainda que, por meio das mobilizações, também foi possível conseguir uma dentista especialista em reabilitação oral para reabilitar os dentes do Sr. Vital.

"Mas como é algo que não é urgente, vai ficar em segundo plano para assim que ele fizer todos os exames".

Relembre a história

A história de Vital Maria da Costa sensibilizou milhares de pessoas e criou uma verdadeira corrente de solidariedade para o idoso de 85 anos, após um vídeo publicado no último domingo (11), que o mostra vendendo pudins na praia de Casa Caiada, em Olinda, viralizar nas redes sociais.

Republicado por diversas páginas, o vídeo original já passa de 2,8 milhões de visualizações.

Vital decidiu vender o doce para angariar fundos para pagar exames e remédios. Ele tem problemas com uma hérnia, que já está em estágio avançado, complicações nos rins e na próstata, além de conviver com dores de cabeça constantes.

Em outro vídeo publicado nas redes sociais, Sr. Vital, como é conhecido, afirmou que ele mesmo prepara os pudins que vende. Os sabores são de doce de leite, café e tradicional. Em entrevista à Folha de Pernambuco, ele contou que já foi dono de pastelaria, fez bolos e até fabricou seu próprio sorvete para vender nas praias de Boa Viagem. Os dotes culinários, aprendidos com a avó, sempre serviram como fonte de renda, assim como os pudins, que o ajudaram a se tornar conhecido.

Outro grande prazer de Sr. Vital é o trabalho com fotografia, ofício pelo qual é apaixonado e que exerce desde os 15 anos.

"Montei um laboratório colorido, pois anteriormente só existia preto e branco. Comecei a estudar mais e, após melhorar ainda mais meu laboratório, comecei a ensinar pessoas a fotografar. Tudo o que eu aprendi, tive que pagar fazendo cursos, mas dei o conhecimento de graça", disse Vital em entrevista à Folha.

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