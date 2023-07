A- A+

Festa do Carmo Graças alcançadas e pedidos: histórias de fé marcam festa de Nossa Senhora do Carmo Em meio à multidão, com grande parte dos fiéis vestindo roupas na cor amarela, que remete à santa, muitas histórias de fé e devoção se misturam

A Basílica de Nossa Senhora do Carmo, localizada no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife, está em festa neste domingo (16). Hoje, é celebrado o dia em homenagem à santa, que é a padroeira do Recife e da Província Eclesiástica de Pernambuco.

Segundo a organização do evento, cerca de 300 mil pessoas são esperadas ao longo do dia. A programação inclui missas na basílica, no claustro e na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, além da Missa Campal no Pátio do Carmo e da procissão que deve percorrer as principais ruas e avenidas do bairro de Santo Antônio.

Em meio à multidão, com grande parte dos fiéis vestindo roupas na cor amarela, que remete à santa, muitas histórias de fé e devoção se misturam. A auxiliar de informática Eliane Silva dos Santos, de 62 anos, contou que sempre pede a intercessão de Nossa Senhora durante os momentos mais importantes da sua vida.

“Nossa Senhora do Carmo para mim representa a minha fé, o amor, o carinho e a dedicação que ela teve ao nosso bom Deus. E tudo na minha vida eu estou entregando a ela porque ela está intercedendo. E eu tenho uma graça muito grande dela, quando foi da vocação dos meus filhos, que ela me apresentou, me revelou, e aí eu estou só agradecendo, por mais e mais e mais bençãos”, disse.

A professora Valuzia Gonzaga, de 55 anos, é devota da santa e destacou que o dia de hoje é um momento especial para agradecer.

“Nossa senhora do Carmo representa a mãe do Brasil, a mãe do Recife, a mãe para a gente. Porque ela traz muita paz, muita alegria, muita união. Eu saio daqui renovada porque a minha fé é muito grande. Ela me ajuda, ela intercede muito por mim, tanto por mim como para minha família, para os meu filhos e agora para os meus netos. Eu sou só gratidão”, comentou.



Motorista particular, Paulo Germano, de 57 anos, retomou a caminhada de fé este ano, buscando a proteção de Nossa Senhora.

“Ela representa a saúde da gente, a proteção nossa de cada dia. Faz tempo que eu estou afastado e estou retomando agora, nessa volta, pedindo a proteção para toda a minha família, para todos nós. A fé do povo contagia a gente e me contagiou a vir aqui, a sair de casa cedo e vir para cá”, contou.

Desde fevereiro como reitor da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, o Frei Cidmário Bezerra compartilha as expectativas e experiências diante da sua primeira Festa do Carmo.

“A festa superou as minhas expectativas porque o número de pessoas que vem aqui é grande demais. O número de pessoas também que dão as mãos para trabalhar, para se doar, para que essa festa aconteça foi muito grande. Então, eu só tenho gratidão”, frisou o religioso.

Ele também destacou a mensagem que a igreja busca passar para os fiéis nesse momento festivo e de celebração. “A igreja coloca nesse dia, no coração dos fiéis, de fato esse desejo que todos nós possamos buscar a Cristo. Porque Maria não quer aparecer mas ela quer levar em primeiro lugar, como sempre leva em suas imagens, Cristo em seus braços”, pontuou.

O reitor frisou, ainda, que a igreja segue de porta abertas ao longo do dia para receber os devotos de Nossa Senhora do Carmo. “Foram dez dias de novena, muito bem celebrada, muito bem participada, mas hoje é o grande dia de fato que os filhos lembram que é o dia da mãe. Então, eles têm o desejo no coração, a alegria de estar de fato na casa da mãe”, disse.

