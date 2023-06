A- A+

saúde Gracyanne Barbosa: saiba os riscos de consumir alimentos estragados ou azedos, como faz a influencer Nutricionista afirma que prática é perigosa podendo causar uma infecção alimentar e, dependendo do indivíduo, até a morte

Não é segredo que a musa fitness Gracyanne Barbosa segue uma dieta regrada diariamente para o ganho de músculos e secar a barriga. Ela come dezenas de ovos, frangos e muita batata-doce. Porém, no final de semana, um vídeo publicado em suas redes sociais chamou atenção de seus seguidores. Nas imagens, ela revela um truque para comer batata-doce com o gosto ou aroma de estragado, ou seja, quando o alimento já está azedo.

"A batata doce azedou. O que a gente faz? Enche de canela. Enche mesmo, que aí não dá para sentir o gosto de azedo, fica 'mara'", disse Barbosa.

A solução pode parecer prática, porém há muitos riscos e especialistas da área de alimentação condenaram o vídeo da influenciadora. A nutricionista e colunista do Globo, Priscilla Primi diz que é muito perigoso e que dependendo de alguns pacientes, o consumo de comida estragada ou mofada pode levar à morte.

Tem alguns alimentos que possuem microrganismos que conferem esse sabor azedo e são benéficos à saúde, como o iogurte e o chucrute, porém, são tipos de fermentação controlada no qual sabemos que não são nocivos à saúde. Não temos conhecimento de batata-doce azeda. São grandes as chances desse cheiro ser indicativo de contaminação podendo desencadear uma intoxicação alimentar explica Primi.

Pacientes com o sistema imunológico mais fraco e debilitado, como em casos de indivíduos que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, portadores de câncer, HIV positivos, idosos e crianças, além dos sintomas comuns como, náusea, enjoo, cólicas, diarreias e vômitos, podem apresentar desidratação perda de fluídos e sais minerais, agravando o quadro e levando o paciente ao óbito.

A nutricionista diz que a prática de Gracyanne Barbosa não está de todo modo errada, visto que antigamente os povos usavam especiarias, como a canela, para disfarçar o cheiro e o gosto ruim de certos alimentos. Porém, foram justamente esses mecanismos que o homem encontrou para sentir nojo e asco para não consumir esses produtos que podem fazer mal ao organismo.

Um jeito de evitar o desperdício e a contaminação dos alimentos é procurar fazer em menores quantidades dessas preparações. Conserva-se bem em até três dias no freezer abaixo dos 10ºC, por exemplo diz Primi.

