Gradação promove aulão gratuito para o Enem 2023 neste sábado (26); veja como participar

As preparações para a edição 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para acontecer nos dias 5 e 12 de novembro, já começaram. Pensando nisso, o Gradação, pré-vestibular com foco em inclusão do Recife, promoverá, neste sábado (26), das 8h às 17h, um aulão preparatório para a prova, que será realizado no auditório NIATE/CFCH, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

As aulas serão gratuitas e irão abordar todas as áreas do conhecimento cobradas pelo ENEM, contando também com intérpretes de libras. Como o espaço é extenso, não há limitação para vagas, e as inscrições podem ser feitas via direct no perfil do Instagram do pré-vestibular (@gradacao).

O Projeto Gradação atua no Recife com o objetivo de proporcionar alternativas de aprendizagem qualificada para todos que desejarem fazer o Enem para ingressarem no Ensino Superior. Nos estudos, são ministrados temas com espaço para abordagem de dimensões étnicas, culturais e políticas.

"A expectativa para o aulão do projeto Gradação no próximo sábado, 26, é de que vamos receber mais de 200 estudantes de escolas públicas, que se cadastraram para o evento. A programação está confirmada e toda equipe do projeto está preparada para receber os estudantes, e fortalecer a preparação deles, em termos de conteúdos e estratégias, para o Enem 2023", revelou o professor e coordenador do projeto, Zé Luis.

Confira, abaixo, a programação do Aulão deste sábado (26):

Acolhida e Orientações Gerais - 8h às 9h

Geografia - 9h às 10h

Filosofia e História - 10h às 11h

Biologia - 11h às 12h

Intervalo – 12h às 13h

Redação - 13h às 14h

Literatura - 14h às 15h

Sociologia - 15h às 16h

Matemática - 16h às 17h



