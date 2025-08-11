Grafite contra guerra em Gaza é encontrado no Muro das Lamentações, em Jerusalém

A- A+

Um grafite condenando a ofensiva israelense contra o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza foi descoberto na manhã desta segunda-feira (11) no Muro das Lamentações em Jerusalém, local sagrado do judaísmo.

"Há um Holocausto em Gaza", dizia a frase, escrita em hebraico na parte sul do muro, uma área mais afastada onde fiéis fazem sua oração sem distinção de gênero, diferentemente da parte principal.

A mesma mensagem foi vista na manhã desta segunda em uma fachada da Grande Sinagoga de Jerusalém, com a adição da frase "tudo o que é publicado é mentira".

A polícia anunciou, no mesmo dia, a prisão de um suspeito de 27 anos, residente na cidade, que "será apresentado a um tribunal durante o dia (...) para solicitar o prolongamento de sua detenção", sem fornecer mais detalhes.

Localizado em Jerusalém Leste, setor ocupado e anexado por Israel, o Muro das Lamentações é o último vestígio do Segundo Templo de Jerusalém, destruído no ano 70 pelos romanos, e o local mais sagrado para as orações judaicas.

Em um comunicado, o rabino do Muro das Lamentações, Shmuel Rabinovitch, denunciou uma "profanação", ao ressaltar que "um lugar sagrado não é um local para expressar protestos".

O grafite foi apagado durante a manhã, segundo o escritório responsável pela gestão do monumento.

