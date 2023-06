A- A+

PORTO DO RECIFE Visitação ao navio-patrulha Grajaú tem horário dedicado a pessoas com autismo e com síndrome de Down Navio está aberto à visitação gratuita neste fim de semana, no Recife

Atracado no Porto do Recife, onde ficará aberto à visitação pública gratuita neste de semana, o navio-patrulha Grajaú, da Marinha do Brasil, terá um horário especial para receber pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou com síndrome de Down. O horário será às 8h do domingo (11), uma hora antes de começar a entrada do público em geral.



O ingresso no navio é por meio do Terminal de Passageiros do Porto do Recife, e não é necessário agendamento. As pessoas com autismo e com Down deverão estar acompanhadas dos pais ou representante legal.



Para o público em geral, a embarcação, que atracou esta sexta-feira (9) no Recife, estará aberta à visitação no sábado (10) e domingo (11), das 9h às 15h.

A entrada será por ordem de chegada, encerrando-se às 15h - mas quem ainda estiver na fila nessa hora poderá fazer a visita até o limite do horário do pôr-do-sol.



O Grajaú realiza missões de socorro e salvamento marítimo, patrulha e inspeção naval no mar de Alagoas, Pernambuco, Paraíba , Rio Grande do Norte e Ceará, área sob jurisdição do Comando do 3º Distrito Naval.

A visitação faz parte de uma série de atividades promovidas pela Força ao longo deste mês em comemoração ao 11 de junho, “Dia da Marinha”.



