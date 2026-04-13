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rio de janeiro Granada de luz e som é encontrada na Praia de Copacabana Agentes recolheram o artefato, que não é letal; investigação foi aberta

Agentes do Esquadrão Antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) foram acionados, na manhã desta segunda-feira, para recolher uma granada de luz e som na Praia de Copacabana, no trecho próximo ao hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio. Ao chegarem ao local, os agentes identificaram que havia condições seguras para o transporte do artefato e o levaram para a 12ª DP (Copacabana).

A granada foi encontrada por dois homens na areia da praia. Eles acionaram a Polícia Militar. Uma equipe do 19º BPM (Copacabana) foi para o local e isolou a área até a chegada do Esquadrão Antibomba.

De acordo com a Polícia Civil, a 12ª DP ficará responsável pela investigação e pela condução das informações relacionadas ao caso.

As granadas de som e luz não são letais. Geralmente, elas emitem clarões ofuscantes e estrondos fortíssimos, causando cegueira e surdez temporárias.

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