Granada é encontrada dentro de albergue na região central de São Paulo

Uma granada foi encontrada dentro do Centro Temporário de Acolhimento da Rua Prates, no Bom Retiro, região central de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar foi acionada na tarde desta segunda-feira, 22, após uma funcionária do centro, que abriga pessoas em situação de rua, encontrar o explosivo.

O objeto foi retirado intacto pelo Esquadrão Antibombas do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), segundo a secretaria, mediante procedimentos necessários para esse tipo de situação. Ninguém se feriu.

"O item não corria risco de causar explosão, por estar 'inativo' e foi apreendido, sendo posteriormente neutralizado", diz a pasta. "O local ficou à cargo da GCM e o caso foi apresentado no 2.° DP (Bom Retiro)."

A secretaria não informou se o responsável pelo explosivo foi identificado e encontrado.

