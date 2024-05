A- A+

RECIFE Granada é encontrada próximo à ponte da Capunga, no Recife Área foi isolada pelo Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar

Uma granada foi encontrada, na manhã desta segunda-feira (27), no rio Capibaribe, nas proximidades da ponte da Capunga, no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife.

A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada e enviou equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) para isolar a área e realizar a retirada do artefato militar.

A granada foi detectada pelo pescador magnético Tiago Wanderley, que compartilhou o relato na página Recife Magnética, no Instagram (@recifemagneticaofc_).

A bomba estava dentro de sacolas, segundo Tiago. Ainda não se sabe a origem do material.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que policiais do 13º Batalhão foram acionados para verificar a ocorrência.

"Ao chegarem ao local, os PMs identificaram o artefato como sendo uma granada e acionaram o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), para a remoção do material", afirmou a PM.

