incêndio Grande incêndio florestal na França é estabilizado O incêndio é o maior registrado na França neste verão boreal

Os bombeiros conseguiram estabilizar nesta quinta-feira (7) um grande incêndio florestal que percorreu 17 mil hectares no sul da França — um dos maiores desde o fim da Segunda Guerra Mundial —, anunciaram as autoridades.

Esse incêndio, iniciado na terça-feira em uma área montanhosa próxima à cidade de Narbona, é o maior registrado na França neste verão boreal. Até o momento, causou a morte de uma mulher e danificou 36 casas.

"O incêndio está estabilizado", declarou à AFP a secretária-geral do departamento de Aude, Lucie Roesch. Esse era o objetivo fixado para esta quinta-feira pelos 2 mil bombeiros mobilizados nos trabalhos de combate às chamas.

Após uma propagação rápida nos primeiros dias, o avanço do fogo foi menor desde a noite anterior, graças a condições meteorológicas mais favoráveis, que continuaram ao longo do dia.

As autoridades, no entanto, destacaram que "ainda há muito trabalho pela frente" e que não considerarão o incêndio oficialmente extinto antes de "vários dias".

Além da mulher de 65 anos que morreu em sua casa em Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, outras treze pessoas ficaram feridas, incluindo onze bombeiros, segundo o ministro do Interior, Bruno Retailleau.

"Tivemos muito medo. O fogo chegou muito rápido", relatou à AFP o vice-prefeito de Villesèque-des-Corbières, Bruno Zubieta. "As chamas nos cercaram (...) Estávamos sozinhos no mundo", acrescentou.

Quinze municípios foram afetados pelo fogo. Dois mil domicílios continuam sem eletricidade, e cerca de 2 mil pessoas evacuadas ainda não puderam retornar às suas casas.

O primeiro-ministro, François Bayrou, atribuiu o incêndio, na quarta-feira, à "mudança climática" e à "seca". Os 9 mil incêndios registrados até meados de julho na França queimaram, por sua vez, 15 mil hectares, segundo as autoridades.

A Justiça abriu uma investigação para determinar as causas do incêndio e, de acordo com os primeiros elementos, ele teria começado em Ribaute, à beira de uma estrada, informou a gendarmaria.

