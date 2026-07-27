A- A+

EUROPA Grande incêndio na França dá uma trégua antes de nova onda de calor O país enfrenta vários incêndios ativos, mas o foco mais preocupante é o declarado ao noroeste de Bordeaux, que já destruiu 42 mil hectares e obrigou a fuga de 220 mil pessoas

O grande incêndio nas imediações de Bordeaux, sudoeste da França, registrou nesta segunda-feira (27) "menos focos ativos", mas o presidente Emmanuel Macron convocou uma reunião de crise devido ao temor de que uma nova onda de calor agrave a situação.

Incêndios gigantescos devastaram dezenas de milhares de hectares na Europa e obrigaram 325.000 pessoas a abandonarem suas casas na França e na Espanha. As chamas na região de Madri reduziram o avanço, mas ainda não são considerado estabilizados.

Na França, Macron convocou uma reunião de crise do governo. O país enfrenta vários incêndios ativos, mas o foco mais preocupante é o declarado ao noroeste de Bordeaux, que já destruiu 42.000 hectares e obrigou a fuga de 220.000 pessoas.

Diante da magnitude do incêndio, os moradores também se mobilizaram: agricultores ajudam os bombeiros com seus tratores no combate às chamas e desconhecidos recebem os desabrigados em suas casas.

"Menos focos ativos"

Após vários dias de avanço ininterrupto, "a situação permaneceu globalmente estável durante a noite, sem mudanças importantes a destacar", anunciou a Prefeitura na manhã de segunda-feira.

"Temos menos focos ativos do que ontem (domingo). As condições meteorológicas são favoráveis, com menos vento", declarou à AFP Wilfried Schneider, porta-voz do serviço departamental de incêndios e emergências Sdis 33.

"Mas não podemos dizer que o incêndio está estabilizado", acrescentou. "Estabilizamos uma situação que era completamente instável, mas ainda não temos o fogo sob controle", destacou.

O retorno de uma chuva leve e o orvalho da manhã deram um pouco de fôlego aos bombeiros, mas eles não podem baixar a guarda diante da onda de calor prevista a partir de terça-feira, com máximas de até 40ºC e vento seco.

"Estão reunidas todas as condições para uma reativação do incêndio", disse à AFP Philippe de Gonneville, prefeito de Lège-Cap Ferret, cujo município foi atingido desde o início do incêndio.

Na rodovia que liga a cidade a Saint-Jean-d'Illac, dezenas de quilômetros de floresta foram destruídos.

Segundo a Prefeitura, o incêndio destruiu 240 residências. As chamas não provocaram vítimas civis, mas 84 bombeiros ficaram feridos.

Apesar de mais controlado, os bombeiros não conseguiram estabilizar outro incêndio ao sul de Bordeaux, na altura de Biscarrosse, que devastou 3.600 hectares e forçou a fuga de 30.000 pessoas, das quais 8.000 foram autorizadas a retornar para suas casas.

Os bombeiros franceses também lutam contra incêndios no departamento de Var, perto de Marselha, onde 2.000 pessoas abandonaram suas residências, assim como na turística ilha da Córsega e nos Alpes.

As florestas sofrem incêndios com mais facilidade porque a vegetação e os solos europeus estão muito secos há meses, um fenômeno agravado pela mudança climática e pelas recentes ondas de calor excepcionais.

Veja também