ESTADOS UNIDOS "Grande mentira": prefeito de Minneapolis rebate governo Trump sobre mulher morta por agente Renee Nicole Macklin Good, de 37 anos, foi morta com um tiro na cabeça por um agente do ICE na manhã da última quarta-feira (7)

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, afirmou na quarta-feira, 7, que a alegação do governo Trump de que um agente do Serviço de Imigração e Aduanas (ICE, na sigla em inglês) agiu em legítima defesa ao matar uma mulher a tiros durante uma operação é "uma grande mentira".

"Eles já estão tentando distorcer isso, alegando legítima defesa Tendo visto o vídeo, quero dizer a todos diretamente: isso é uma grande mentira", disse o prefeito.

Renee Nicole Macklin Good, de 37 anos, foi morta com um tiro na cabeça por um agente do ICE na manhã de quarta-feira, em um bairro residencial de Minneapolis. Um vídeo mostra o momento em que o carro dela bloqueia a via por onde viaturas do ICE tentavam passar.

Um dos policiais desce do veículo e tenta abrir a porta do carro de Renee, mas a motorista dá ré e depois acelera, no que parece uma tentativa de fugir do local. Nesse momento, um segundo agente, que estava próximo à parte da frente do carro, atira contra a mulher.

A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, descreveu o incidente como um "ato de terrorismo doméstico" contra agentes do ICE por parte de uma mulher que "tentou atropelá-los e os atingiu com seu veículo". "Um de nossos agentes agiu rápida e defensivamente, atirando para proteger a si mesmo e às pessoas ao seu redor", afirmou.

Kristi também disse que o policial responsável pelo disparo já havia sido atropelado e arrastado por um motorista contrário ao ICE em junho. A mesma versão de legítima defesa foi reiterada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Frey classificou a versão apresentada por Kristi como uma "narrativa lixo". Em um discurso visivelmente irritado, ele afirmou que, apesar de o ICE alegar que suas ações têm o objetivo de garantir segurança à população, a atuação do órgão produz o efeito oposto. O prefeito usou palavrões para exigir que os agentes deixem Minneapolis.

"Ao ICE: caiam fora de Minneapolis. Vocês declararam que o motivo de estar nesta cidade era criar algum tipo de segurança, mas estão fazendo justamente o contrário", disse Frey. "Eles estão separando famílias. Estão semeando o caos em nossas ruas e, neste caso, literalmente matando pessoas."

Mais de 2 mil agentes federais foram enviados às cidades de Minneapolis e Saint Paul nas últimas semanas como parte da repressão a fraudes na imigração.

"Temíamos este momento desde os estágios iniciais da presença do ICE em Minneapolis", afirmou o prefeito. "Este foi um agente federal usando o poder de forma imprudente, o que resultou na morte de alguém."

Frey conta com o apoio do governador de Minnesota, Tim Walz, que criticou duramente a versão apresentada pelo Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês). Walz classificou a narrativa do governo Trump como "propaganda" e afirmou que o Estado garantirá uma investigação "completa, justa e rápida" para assegurar responsabilização.(Com informações da Associated Press).





