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Pernambuco Grande Recife altera itinerário de linha do TI Barro a partir deste sábado (11) A linha 128- TI Barro/UR-03 (Milagres) passará por alteração em seu percurso no sentido TI Barro/UR-03

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) anuncia uma nova alteração na linha 128-TI Barro/UR-03 (Milagres), que integra o Terminal Integrado do Barro, na Zona Oeste do Recife, a partir deste sábado (11). O ônibus deixará de atender algumas paradas ao longo do atual trajeto.

Segundo o consórcio, a mudança ocorre no sentido TI Barro/UR-03 com a linha deixando de subir pela Ladeira da Cohab. O itinerário será composto pelo: Terminal Integrado do Barro, Rodovia BR-101, Travessa Frei Damião, Rua Frei Damião, Rua Doutor Laureno Lima e Rua Cantor Evaldo Braga, seguindo o itinerário normal a partir deste ponto.

A linha deixará de atender as paradas do trajeto anterior localizadas nas Rodovia BR-101, na Rua Capitão Vicente Curado, na Rua Luís Malheiros, na Rua Soldado Virgílio Lúcio, na Rua Soldado Sebastião Felício, na Avenida Mato Grosso, na Rua Vitória de Santo Antão, na Avenida Pernambuco, na Avenida Rio São Francisco, além de vias como Engenho Muribara, Muribeca e Serra Verdade.

Todas as alterações são no sentido do terminal para o subúrbio.

No novo trajeto serão instalados três novos pontos de embarque e desembarque de passageiros. O Grande Recife recomenda que os passageiros que utilizam esses pontos fiquem atentos às mudanças e, se necessário, procurem paradas alternativas mais próximas ao novo percurso.





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