Racismo Grande Recife amplia campanha contra o racismo nos terminais integrados da Região Metropolitana Ações educativas ocorrem todas às quartas-feiras de novembro em unidades do transporte público

O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), em parceria com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) e o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (COEPIR), segue com a campanha “Aqui o Racismo Não Tem Passagem, Igualdade é o Único Destino”.

Ações de conscientização e educação

As atividades acontecem às quartas-feiras de novembro, com início às 6h da manhã, em diferentes Terminais Integrados da Região Metropolitana do Recife (RMR). A programação inclui abordagens educativas, distribuição de materiais informativos e mini palestras voltadas a passageiros, motoristas e trabalhadores do sistema de transporte público.

A iniciativa, segundo o presidente do CTM, Matheus Freitas, marca o Mês da Consciência Negra e reforça o combate ao racismo e à discriminação racial nos espaços de mobilidade urbana.

Locais das ações e comunicação visual

As atividades já passaram pelo Terminal Pelópidas Silveira, em Paulista, e seguem para o TI Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, e o TI Joana Bezerra, no Recife. Além das ações presenciais, a campanha conta com cartazes fixados em todos os terminais da RMR e veiculação de mensagens em ônibus das principais linhas.

Com informações da assessoria

