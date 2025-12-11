A- A+

Mobilidade Grande Recife anuncia mudanças operacionais no Terminal Cais de Santa Rita Intervenções passam a ocorrer nesta sexta-feira (12), a partir das 8h

Leia também

• Pernambuco: SAS lança edital de R$ 2,5 milhões para fortalecer ações de combate ao trabalho infantil

• Mortes em Pernambuco crescem 3,6% em 2024, aponta IBGE; aumento é o primeiro desde 2021, durante pandemia de covid-19

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) informa que, a partir das 9h da próxima sexta-feira (12), serão realizadas mudanças nos acessos e circulação interna dos ônibus no Terminal de Santa Rita. As alterações ocorrem em atendimento às intervenções realizadas pela CTTU/Recife.



As medidas contemplam linhas regulares e linhas bacurau, reorganizando acessos, itinerários e paradas seletivas em um dos mais movimentados terminais da Região Metropolitana do Recife.

O principal ajuste envolve a via localizada atrás do Recife Expo Center, que terá o sentido de fluxo invertido e passará a ser exclusiva para o transporte público e para carga/descarga do centro de convenções. Com isso, diversos ônibus que chegam ao Cais de Santa Rita pela Av. Sul e pelo Cais José Estelita passarão a acessar o terminal por esse novo percurso.

Pela necessidade de desativar alguns pontos de embarque e desembarque de passageiros, as linhas circulares 101 - CIRCULAR - TI RECIFE / TI J. BEZERRA (BOA VISTA), Ida da 107 - CIRCULAR - TI RECIFE /CABUGÁ (PCR), 116 - CIRCULAR - TI RECIFE /PRÍNCIPE, e 117 - CIRCULAR – TI RECIFE / PCR (CABUGÁ), terão alteração de itinerários, deixando de entrar no terminal de Santa Rita.

Elas passarão a fazer o trajeto por fora do terminal, atendendo novos pontos nas avenidas Martins de Barros e na R. Cais de Santa Rita. Com isso, deixam de atender as paradas n.º 180946, dentro do terminal e passam a atender as paradas n.º 180023, na Av. Martins de Barros e n.º 180269 na R. Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar).



Novo acesso pela Av. Martins de Barros

As linhas provenientes da Av. Martins de Barros também terão o acesso direto ao terminal.

As linhas 044 - MASSAGANA (BOA VISTA), 107 - CIRCULAR - TI RECIFE /CABUGÁ (PCR)– Volta (sentido PCR/TI Recife), 611 - ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA), 612 - MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ), 621 - ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE), 622 - VASCO DA GAMA (CABUGÁ), 631 - NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ), 642 - GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO), e 717 - JOSÉ AMARINO DOS REIS(PCR)(somente algumas viagens), passam a utilizar esse novo acesso, e quando no interior do terminal farão um retorno que passará a existir.

Com informações da assessoria

Veja também