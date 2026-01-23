A- A+

MOBILIDADE Grande Recife anuncia mudanças operacionais no TI Camaragibe aos domingos durante obras; entenda Alterações são para reorganizar as atividades do sistema e garantir atendimento contínuo aos usuários

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) informa que, devido às ações preparatórias para o início das obras de reforma e ampliação do Terminal Integrado Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), serão realizadas alterações operacionais em linhas que atendem a região, exclusivamente aos domingos.

As mudanças começam já a partir deste domingo (25) e envolvem ajustes no fim da operação da linha 2493 Tiúma/TI Camaragibe e alterações de terminal e itinerário nas linhas 2419 Matriz da Luz/TI Camaragibe e 2420 Muribara/TI Camaragibe, todas operadas pela empresa Mobibrasil.

As medidas têm como objetivo reorganizar a operação do sistema e garantir a continuidade do atendimento aos usuários durante o período de desativação do terminal.

Ajuste no fim da operação da linha 2493

Com a ampliação do horário de cobertura da linha 2419 Matriz da Luz/TI Camaragibe, que passará a realizar sua última viagem aos domingos à 0h15, a linha 2493 Tiúma/TI Camaragibe sofrerá ajuste no encerramento da operação.

A última viagem da linha 2493, aos domingos, deixará de atender a comunidade de Matriz da Luz durante o final da operação.

Mudança de terminal e ajustes de percurso nas linhas 2419 e 2420

Como parte das adequações operacionais, o terminal das linhas 2419 e 2420, aos domingos, será transferido para a Avenida Miguel Labanca, nº 808, em São Lourenço da Mata, também na RMR, no mesmo local onde funciona o terminal da linha 2491 São Lourenço/TI Camaragibe.

Dessa forma, as viagens dominicais dessas linhas não irão mais até o TI Camaragibe.

A linha 2419 Matriz da Luz/TI Camaragibe passará a operar com itinerário até o centro de São Lourenço da Mata, mantendo o atendimento às localidades ao longo do percurso, com ponto de retorno estabelecido na Rua Santo Antônio, em Matriz da Luz.

Já a linha 2420 Muribara/TI Camaragibe contará com três modelos de percurso aos domingos:

Viagens até o centro de São Lourenço da Mata;



Viagens com atendimento ao Vale do Amanhecer;



Viagens com atendimento ao Condomínio Reserva São Lourenço.

Todos os percursos terão como ponto inicial e final a Avenida Miguel Labanca, garantindo integração com o sistema local.

Além das mudanças de terminal e de itinerário, o CTM informa que haverá acréscimo de viagens nas linhas 2419 Matriz da Luz/TI Camaragibe e 2420 Muribara/TI Camaragibe, bem como a ampliação do horário de cobertura da linha 2419. A última viagem aos domingos passará a ocorrer à 0h15.

