Pesquisa Grande Recife Consórcio promove pesquisa e ouve usuários do transporte público Iniciativa acontece de 8 a 19 de setembro e busca avaliar os serviços prestados pelas concessionárias Conorte e Mobibrasil

O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) iniciou, nesta segunda-feira (8), uma pesquisa de satisfação com usuários das linhas operadas pelas concessionárias Conorte e Mobibrasil.

A ação, que segue até o dia 19 de setembro, acontece diariamente das 6h às 18h e tem como objetivo identificar a percepção da população sobre a qualidade do transporte público na Região Metropolitana.

Como participar?

As entrevistas estão sendo realizadas em terminais integrados, estações de BRT, terminais de subúrbio e também dentro dos ônibus das linhas atendidas pelas duas operadoras. Os passageiros podem responder de duas formas: conversando com a equipe do CTM, devidamente identificada, ou acessando um formulário digital por meio de QR Code disponível nos coletivos.

É importante destacar que a participação é anônima e não haverá solicitação de dados pessoais, senhas ou informações bancárias.

Cronograma da ação

A pesquisa percorre diferentes pontos da rede de transporte ao longo dos dias. Confira alguns locais:

08/09 – TI Camaragibe

09/09 – TI Camaragibe, TI Caxangá e TI CDU

10/09 – TI Getúlio Vargas, bairros de Camaragibe e TI Tancredo Neves

11/09 – Estações BRT Camaragibe e Benfica

12/09 – Estações BRT Guararapes e Forte do Brum

15/09 – Estação BRT Cruz de Rebouças, TI Igarassu e TI Abreu e Lima

16 e 17/09 – TI Pelópidas

18/09 – TI PE-15, TI Macaxeira e TI Rio Doce

19/09 – Bairros de Olinda, Paulista e Abreu e Lima, além do TI Joana Bezerra

O que será avaliado?

Os usuários responderão perguntas sobre diferentes aspectos do serviço, como:

cordialidade e respeito dos motoristas;

facilidade de embarque e desembarque;

temperatura interna dos ônibus;

atendimento aos pedidos de parada;

estado de conservação dos veículos;

forma de condução dos motoristas.

Ao final, de forma opcional, os passageiros poderão registrar sugestões para aprimorar o transporte público.

Segundo o diretor-presidente do CTM, Matheus Freitas, a participação dos passageiros é essencial para a melhoria do sistema.

“A sua opinião é fundamental para que possamos garantir um transporte público com mais qualidade, eficiência e conforto. Participe, preencha o formulário e ajude a construir um sistema de transporte melhor”, destacou.

Com informações da assessoria

