Grande Recife Consórcio promove pesquisa e ouve usuários do transporte público
Iniciativa acontece de 8 a 19 de setembro e busca avaliar os serviços prestados pelas concessionárias Conorte e Mobibrasil
O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) iniciou, nesta segunda-feira (8), uma pesquisa de satisfação com usuários das linhas operadas pelas concessionárias Conorte e Mobibrasil.
A ação, que segue até o dia 19 de setembro, acontece diariamente das 6h às 18h e tem como objetivo identificar a percepção da população sobre a qualidade do transporte público na Região Metropolitana.
Como participar?
As entrevistas estão sendo realizadas em terminais integrados, estações de BRT, terminais de subúrbio e também dentro dos ônibus das linhas atendidas pelas duas operadoras. Os passageiros podem responder de duas formas: conversando com a equipe do CTM, devidamente identificada, ou acessando um formulário digital por meio de QR Code disponível nos coletivos.
É importante destacar que a participação é anônima e não haverá solicitação de dados pessoais, senhas ou informações bancárias.
Cronograma da ação
A pesquisa percorre diferentes pontos da rede de transporte ao longo dos dias. Confira alguns locais:
08/09 – TI Camaragibe
09/09 – TI Camaragibe, TI Caxangá e TI CDU
10/09 – TI Getúlio Vargas, bairros de Camaragibe e TI Tancredo Neves
11/09 – Estações BRT Camaragibe e Benfica
12/09 – Estações BRT Guararapes e Forte do Brum
15/09 – Estação BRT Cruz de Rebouças, TI Igarassu e TI Abreu e Lima
16 e 17/09 – TI Pelópidas
18/09 – TI PE-15, TI Macaxeira e TI Rio Doce
19/09 – Bairros de Olinda, Paulista e Abreu e Lima, além do TI Joana Bezerra
O que será avaliado?
Os usuários responderão perguntas sobre diferentes aspectos do serviço, como:
cordialidade e respeito dos motoristas;
facilidade de embarque e desembarque;
temperatura interna dos ônibus;
atendimento aos pedidos de parada;
estado de conservação dos veículos;
forma de condução dos motoristas.
Ao final, de forma opcional, os passageiros poderão registrar sugestões para aprimorar o transporte público.
Segundo o diretor-presidente do CTM, Matheus Freitas, a participação dos passageiros é essencial para a melhoria do sistema.
“A sua opinião é fundamental para que possamos garantir um transporte público com mais qualidade, eficiência e conforto. Participe, preencha o formulário e ajude a construir um sistema de transporte melhor”, destacou.
Com informações da assessoria