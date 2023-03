A- A+

Gratuidade Grande Recife Consórcio volta a emitir cartão VEM Idoso; saiba como fazer Emissão foi suspensa logo no começo da pandemia de Covid-19

Suspensa no começo da pandemia de Covid-19, a emissão do cartão VEM Idoso voltou a ser feita pelo Grande Recife Consórcio de Transporte.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, a retomada da emissão faz parte de um "conjunto de ações que o Governo do Estado vai implantar no Sistema de Transporte Público de Passageiros".

"A gestão reconhece que o avanço da vacinação contra o coronavírus e também o retorno das atividades presenciais tornou possível a volta da emissão dos cartões para os maiores de 65 anos através da Urbana-PE", explicou a secretaria.

Com o VEM Idoso, a pessoa idosa, com 65 anos e mais, pode entrar no ônibus e rodar a catraca de forma gratuita.

A emissão do cartão é feita a partir de agendamento no posto virtual do Grande Recife Consórcio - disponível neste link.

Primeiro, é preciso fazer o cadastro no posto, com CPF e e-mail válido para recebimento para link de acesso.

Os documentos necessários para a emissão do VEM Idoso são:

- Documento com foto (RG ou CNH)

- CPF

- Foto 3x4 com fundo branco

O Grande Recife ressalta que o cartão é de uso pessoal e intransferível e só o titular pode usá-lo.

"O uso por terceiros caracteriza uso indevido e estará sujeito às penalidades do uso irregular. Portanto, não empreste o seu cartão e mantenha o mesmo em local seguro", explica o consórcio.

O uso do cartão VEM Idoso não anula a possibilidade de acesso ao ônibus sem rodar a catraca.

VEM Idoso

O VEM Idoso foi lançado em janeiro de 2020. O sistema permite que o usuário faça até oito viagens por dia com o cartão, mas, se tiver algum problema para validar a passagem, pode apresentar a carteira de identidade.

