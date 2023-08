A- A+

MOBILIDADE Grande Recife cria linha de ônibus especial para Sul-americano de Vôlei; confira esquema Ônibus começará a circular uma hora antes dos jogos do campeonato

A partir deste sábado (26), torcedores que vão acompanhar o Sul-americano de Vôlei Masculino poderão contar com uma linha especial de ônibus.

Montada pelo Grande Recife Consórcio de Transportes, a operação do Expresso Geraldão acontecerá até quarta-feira (30) e terá início sempre uma hora antes de cada partida.

De acordo com o Diretor-Presidente do consórcio, Matheus Freitas, os ônibus sairão conforme demanda de passageiros.

Em formato expresso, os coletivos saem do Shopping Recife com destino ao Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães e, ao final de cada jogo, retornam ao centro de compras.

Custando R$ 15, as pulseiras que garantem a ida e a volta do torcedor serão vendidas antecipadamente. Por se tratar de um serviço especial não haverá descontos ou gratuidades na tarifa.

Confira o itinerário dos ônibus:

Sentido Shopping/Geraldão: Parada 3 do Shopping Recife (próximo ao Canal de Setúbal), Rua Dom João VI, Avenida Gal. Mac Arthur, Avenida Sul Governador Cid Sampaio (margem da linha do metrô), Rua Jalisco (em frente a JW Máquinas).

Sentido Geraldão/Shopping: Rua Jalisco (em frente a JW Máquinas), Avenida Mal Mascarenhas de Morais, Rua Joaquim Bandeira, Rua Dom João VI (pista oeste), retorno, Rua Dom João VI, Parada 3 do Shopping Recife (próximo ao Canal de Setúbal).

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, disponível das 07h às 19h, no número 0800 081 0158, apenas para chamadas de telefone fixo, e o WhatsApp (99488.3999), das 05h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos.

