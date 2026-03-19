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VIGÍLIA DA QUARESMA Frei Gilson em Pernambuco: confira esquema especial de mobilidade para Vigília na Arena Fiéis poderão usar linha especial de ônibus e o metrô

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) montou um esquema especial de mobilidade para atender o público da Vigília com Frei Gilson, que será realizada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), no sábado (21) e domingo (22).

Para facilitar o acesso dos fiéis, será ativada a linha especial 047 - TI Cosme e Damião/Arena.

A operação será dividida em dois momentos para cobrir a chegada e a saída dos participantes, segundo o consórcio.

No sábado (21), os ônibus começam a circular a partir das 13h, com viagens seguindo até às 23h.

No domingo (22), para o encerramento do evento, os ônibus estarão posicionados na Arena de Pernambuco a partir das 5h para o transporte de retorno.

O término definitivo da operação será determinado pela fiscalização do CTM, conforme a demanda no local.

Diferente de outros eventos na Arena, nesta operação não haverá distribuição de pulseiras. A linha funcionará de forma expressa, ligando o Terminal Integrado de Cosme e Damião diretamente ao local da estádio.

Os passageiros deverão pagar a tarifa do Bilhete Único, que custa R$ 4,50, valor que pode ser pago com dinheiro ou qualquer modalidade do cartão VEM. Estão garantidas as gratuidades e abatimentos previstos em lei.

A fiscalização do CTM acompanhará a movimentação em tempo real para ajustar os intervalos dos ônibus de acordo com a demanda no local.

Metrô

O Metrô do Recife também terá operação especial para atender à demanda do evento. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), no domingo (22), excepcionalmente, haverá circulação dos trens no horário especial das 5h às 13h. A operação vale tanto para a Linha Centro quanto para a Linha Sul do Metrô.

Sobre o evento

A Vigília com Frei Gilson encerra a jornada espiritual da Quaresma com mais de 12 horas de programação na Arena de Pernambuco. O encontro começa às 18h do sábado (21) e segue até às 6h30 do domingo (22), contando com momentos de louvor, oração do Santo Rosário, pregações e a participação de artistas como Eliana Ribeiro.

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