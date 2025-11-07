A- A+

Trânsito Enem 2025: confira esquemas de ônibus, metrô e trânsito na RMR nos dias de provas Exame ocorre nos próximos dois domingos (9 e 16) e causará mudanças no trânsito da Região Metropolitana do Recife

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado nos próximos dois domingos, 9 e 16 de novembro. Para atender os candidatos que realizarão as provas, esquemas especiais de mobilidade estão previstos no Recife e na Região Metropolitana.



Ao todo, 272.299 inscritos estão confirmados para participar do exame em Pernambuco, segundo balanço divulgado em julho pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



De acordo com o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), nas datas, haverá reforço na frota de ônibus e nas viagens de 24 linhas da RMR.

Ao todo, irão circular 164 coletivos, com 1.536 viagens ao longo do dia.



Confira linhas que terão acréscimo na frota para o Enem:

020 - Candeias / TI Tancredo Neves

021 - TI Joana Bezerra / Shopping RioMar

080 - Joana Bezerra / Boa Viagem

164 - Marcos Freire / TI Cajueiro Seco

165 - Muribeca dos Guararapes / TI Cajueiro Seco

881 - TI Xambá / Rio Doce (Getúlio Vargas)

1909 - TI Pelópidas / TI Joana Bezerra

1913 - TI PE -15 / TI Joana Bezerra

1963 - TI PE-15 / TI Igarassu (Sítio Histórico)

1968 - Ilha de Itamaracá / TI Igarassu

1986 - TI Rio Doce / TI PE-15

1992 - Pau Amarelo

520 - TI Macaxeira / Parnamirim

624 - Brejo

631 - Nova Descoberta (Cabugá)

645 - Av. Norte (Macaxeira)

202 - TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)

640 - Guabiraba / Derby

642 - Córrego do Jenipapo

645 - Av. Norte (Macaxeira)

710 - Beberibe / Derby

2402 - Parque Capibaribe / Caxangá

2431 - TI CDU / TI Caxangá (UFPE)

2466 - Vera Cruz / TI Camaragibe.



Gratuidade para estudantes

Estudantes matriculados na rede estadual de ensino de Pernambuco que irão realizar o Enem terão gratuidade nos ônibus.

Nas datas, será liberada a gratuidade para os alunos que possuem o cartão VEM Passe Livre RMR, para que eles possam se deslocar até os locais onde farão as provas, dentro da Região Metropolitana do Recife.



Metrô

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) confirmou que o Metrô do Recife funcionará excepcionalmente nas datas em horário normal, das 5h às 23h, para atender aos usuários que se deslocarão para realizar as provas do Enem.



No domingo (9), no Ramal Jaboatão da Linha Centro, a operação ocorrerá em via singela (quando apenas uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos) a partir das 13h, para troca de trilhos.



"Isto poderá causar atrasos para os passageiros deste ramal. Diante disso, recomenda-se que os participantes do exame saiam de casa mais cedo", informou a CBTU.



CTTU

A Prefeitura do Recife, por meio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), também montou um esquema especial de mobilidade para evitar retenções no período do exame.

Um efetivo de agentes de trânsito foi destacado para atuar nos principais corredores viários do Recife, que deve receber um número maior de veículos nas ruas por causa do Enem.

Além do efetivo nas vias, o monitoramento também será realizado pela equipe da Central de Operações de Trânsito (COT), que costuma acompanhar o fluxo de pessoas e veículos com o auxílio das câmeras de videomonitoramento.

A CTTU também reforça que os candidatos devem sair com antecedência para evitar atrasos.

Outra mudança que ocorrerá em função da realização do exame será a ausência da ciclofaixa durante o período. No sábado (8), o corredor Recife de Esportes e Lazer funcionará normalmente, das 4h às 7h30.

A autarquia ainda ressalta que a população pode acionar os serviços do órgão através do teleatendimento, que é gratuito e funciona 24h no número 0800.081.1078.

Os condutores não devem estacionar em local proibido, pois a atitude pode dificultar a mobilidade das demais pessoas a caminho da prova do Enem e colocar pedestres em risco, além de ser uma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo a CTTU, a fiscalização será rigorosa e o veículo flagrado sobre calçadas ou em fila dupla corre o risco de ser rebocado.

Já o motorista poderá receber multas que variam entre leve, média e grave, nos valores de R$88,38 (três pontos na CNH), R$130,16 (quatro pontos na CNH) ou R$195,23 (cinco pontos na CNH).

