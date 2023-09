A- A+

RECIFE Grande Recife desvia 101 linhas de ônibus no Centro do Recife para o Viva a Guararapes Passageiros que passam por esta região devem ficar atentos aos pontos de ônibus provisórios de suas linhas

Por causa de mais uma edição do Viva a Guararapes, o Grande Recife Consórcio de Transporte altera temporariamente o itinerário de 101 linhas de ônibus, sendo 54 convencionais, quatro de BRT e 43 bacuraus, que circulam pelaavenida Guararapes, no Centro do Recife.

A via será interditada no fim de semana, e o bloqueio do tráfego de veículos organizado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) acontece a partir das 14h deste sábado (2), para a montagem dos equipamentos do evento, que será realizado no domingo (3).

Passageiros que passam por essa região devem ficar atentos aos pontos de ônibus provisórios de suas linhas. Confira:

Primeira etapa das interdições partir das 14h do sábado (02):

Mudanças de parada de ônibus

Sentido Subúrbio / Cidade

A linha 516 – CASA AMARELA (NOVA TORRE) deixará de atender à parada seletiva nº 180329, na pista secundária (local) da Av. Guararapes e passará a atender à parada seletiva nº 180327, que fica ao lado, sendo que no canteiro central da pista principal, em frente à Rua da Palma

As linhas 313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO) e 315 – BONGI deixarão de atender à parada seletiva nº 180330, na pista secundária (local) da Av. Guararapes e passarão a atender à parada seletiva nº 180328, que fica ao lado, sendo que no canteiro central da pista principal, em frente ao nº 233 (Monte Carlo).

Sentido Cidade / Subúrbio

A linha 1977 – TI PELÓPIDAS (CONDE DA BOA VISTA) deixa de atender à parada seletiva nº 180296, na pista secundária (local) da Av. Guararapes, e atende à parada seletiva nº 180298, em frente aos Correios

A linha 645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE) deixa de atender à parada seletiva nº 180297, na pista secundária (local) da Av. Guararapes, e atende à parada seletiva nº 180299, também em frente aos Correios

Segunda etapa das interdições partir das 18h do sábado (02):

Linhas:

313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO)

315 - BONGI

321 – JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO)

324 – JARDIM SÃO PAULO (PIRACICABA)

341 – CURADO I

346 – TI TIP (CONDE DA BOA VISTA)

1977 – TI PELÓPIDAS (CONDE DA BOA VISTA)

1981 – TI RIO DOCE / (CONDE DA BOA VISTA)

Desvio:……AV. CONDE DA BOA VISTA, GIRO À ESQUERDA NA RUA DA AURORA, PONTE PRINCESA ISABEL, PRAÇA DA REPÚBLICA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO.…

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO): Parada 180330 na Av. Guararapes.

Linhas: 321 – JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO) e 324 – JARDIM SÃO PAULO (PIRACICABA): Parada 180331 na Av. Guararapes.

Opções: Parada 180286 na Rua da Aurora, em frente a Agência do Trabalho e parada 180135, na Rua do Sol, em frente ao cruzamento com a Rua Ulhoa Cintra

Linhas: 341 – CURADO I e 346 – TI TIP (CONDE DA BOA VISTA): Parada 180217 na Av. Dantas Barreto (pista Oeste)

Linha: 1977 – TI PELÓPIDAS (CONDE DA BOA VISTA): Parada 180216 na Av. Dantas Barreto (pista Oeste) e parada 180296 na Av. Guararapes.

Linha: 1981 – TI RIO DOCE (CONDE DA BOA VISTA): Parada 180334 na Av. Guararapes

Opções: Parada 180285 na Rua da Aurora, em frente a ADEPPE – Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco e parada 180135, na Rua do Sol, em frente a Rua Ulhoa Cintra

Linhas:

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO)

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

Desvio:…..AV. CONDE DA BOA VISTA, GIRO À ESQUERDA NA RUA DA AURORA, PONTE PRINCESA ISABEL, PRAÇA DA REPÚBLICA, AV. DANTAS BARRETO (PISTA LESTE), AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO): Parada 180328, na Av. Guararapes.

Opções: Parada 180285 na Rua da Aurora, de frente com a ADEPPE – Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco; Parada 180448, na Av. Praça da República, frente com a Caixa Econômica Federal; Parada 180222, na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), frente ao Banco Santander e Parada 180138, na Rua do Sol, lado oposto à Procuradoria Geral do Estado

Linha: 645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE): Parada 180221, na Av. Dantas Barreto (pista Oeste) e parada 180297 na Av. Guararapes.

Opções: Parada 180286 na Rua da Aurora, frente a Agência do Trabalho; Parada 180448, na Av. Praça da República, em frente a Caixa Econômica Federal; Parada 180222, na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), frente com Banco Santander e Parada 180138, na Rua do Sol, lado oposto à Procuradoria Geral do Estado.

Linha:

117 – CIRCULAR (PREFEITURA / CABUGÁ)

Sentido: TI Recife / Shopping Center Tacaruna

Desvio:….AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, RUA DA AURORA…

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 117 – CIRCULAR (PREFEITURA / CABUGÁ): Parada 180288 na Rua Primeiro de Março e parada 180327 na Av. Guararapes.

Opções: Parada 180267, na Rua Siqueira Campos, ao lado do Cartório de Protestos do 1º Ofício, após cruzamento com a Rua do Imperador

Sentido: Shopping Center Tacaruna / TI Recife

Desvio:…..AV. CONDE DA BOA VISTA, GIRO À ESQUERDA NA RUA DA AURORA, PONTE PRINCESA ISABEL, PRAÇA DA REPÚBLICA, AV. DANTAS BARRETO (PISTA LESTE), AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), AV. NOSSA SENHORA DO CARMO…..

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 117 – CIRCULAR (PREFEITURA / CABUGÁ): Parada 180327 na Av. Guararapes e parada 180221, na Av. Dantas Barreto (pista Oeste)

Opções: Parada 180286 na Rua da Aurora, na frente da Agência do Trabalho; Parada 180448, na Av. Praça da República, frente à Caixa Econômica Federal e parada 180222, na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), em frente ao Banco Santander

Linha:

516 – CASA AMARELA (NOVA TORRE)

Desvio no sábado:…AV. CONDE DA BOA VISTA, GIRO À ESQUERDA NA RUA DA AURORA, PONTE PRINCESA ISABEL, PRAÇA DA REPÚBLICA, AV. DANTAS BARRETO (PISTA LESTE), AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, AV. MARTINS DE BARROS, PONTE BUARQUE DE MACEDO, CAIS DO APOLO, PONTE CONDE MAURÍCIO DE NASSAU, AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, AV. CONDE DA BOA VISTA….

Desvio no domingo:…AV. CONDE DA BOA VISTA, GIRO À ESQUERDA NA RUA DA AURORA, PONTE PRINCESA ISABEL, PRAÇA DA REPÚBLICA, AV. DANTAS BARRETO (PISTA LESTE), AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, AV. MARTINS DE BARROS, PONTE BUARQUE DE MACEDO, CAIS DO APOLO, CAIS DA ALFÂNDEGA, PONTE 12 DE SETEMBRO (ANTIGA PONTE GIRATÓRIA), CAIS DE SANTA RITA, AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, AV. CONDE DA BOA VISTA….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 516 – CASA AMARELA (NOVA TORRE): Parada 180329 na Av. Guararapes e 180288 na Rua Primeiro de Março

Opções: Parada 180286 na Rua da Aurora, frente à Agência do Trabalho; Parada 180448, na Av. Praça da República, na frente da Caixa Econômica Federal; Parada 180222, na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), frente com o Banco Santander; Parada 180266, na Rua Siqueira Campos e parada 180138, na Rua do Sol, lado oposto à Procuradoria Geral do Estado

Linha:

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

Desvio:….RUA PRINCESA ISABEL, PONTE PRINCESA ISABEL, RUA DO SOL, PRAÇA DA REPÚBLICA, AV. DANTAS BARRETO (PISTA LESTE), AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, AV. MARTINS DE BARROS, CAIS DE SANTA RITA, (VIA DA BEIRA MAR), VIA DE ACESSO AO TERMINAL CAIS DE SANTA RITA, TERMINAL CAIS DE SANTA RITA, AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, RUA DA AURORA, RUA DO RIACHUELO….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ): Parada 180134 na Rua do Sol, Parada 180334 na Av. Guararapes e Parada 180288 na Rua Primeiro de Março

Opções: Parada 180448, na Av. Praça da República, frente com a Caixa Econômica Federal, parada 180222, na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), frente ao Banco Santander, Parada 180266, na Rua Siqueira Campos e parada 180138, na Rua do Sol, lado oposto à Procuradoria Geral do Estado

Linhas:

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA)

071 – CANDEIAS

101 – CIRCULAR (CONDE DA BOA VISTA / RUA DO SOL)

121 – VILA DA SUDENE

532 – CASA AMARELA (CABUGÁ)

611 – ALTO JOSÉ DO PINHO

621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

622 – VASCO DA GAMA (CABUGÁ)

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

722 – CAMPINA DO BARRETO

741 – DOIS UNIDOS

742 – LINHA DO TIRO

860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE)

Desvio:….AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linhas: 101 – CIRCULAR (CONDE DA BOA VISTA / RUA DO SOL), 611 – ALTO JOSÉ DO PINHO, 621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE) e 622 – VASCO DA GAMA (CABUGÁ): Parada 180288 na Rua Primeiro de Março e 180299 na Av. Guararapes

Linhas: 532 – DOIS IRMÃO/CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ), 623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS) e 624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA): Parada 180288 na Rua Primeiro de Março

Opções: Parada 180267, na Rua Siqueira Campos, ao lado do Cartório de Protestos do 1º Ofício, após o cruzamento com a Rua do Imperador

Linhas: 014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) e 071 – CANDEIAS: Parada 180289 na Rua Primeiro de Março

Linhas: 121 – VILA DA SUDENE: Parada 180290 na Rua Primeiro de Março

Linhas: 722 – CAMPINA DO BARRETO e 860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE): Parada 180293 na Av. Guararapes

Linhas: 741 – DOIS UNIDOS e 742 – LINHA DO TIRO: Parada 180294 na Av. Guararapes

Opções: Parada 180267, na Rua Siqueira Campos, ao lado do Cartório de Protestos do 1º Ofício, após o cruzamento com a Rua do Imperador

Linhas:

513 – CÓRREGO DA AREIA

517 CÓRREGO DO INÁCIO

711 – ALTO DO PASCOAL

723 – CAJUEIRO

724 – CHÃO DE ESTRELAS

741 – DOIS UNIDOS – Via Prefeitura / Pombal

746 – ALTO DO CAPITÃO

Desvio:….CAIS DO APOLO, PONTE MAURÍCIO DE NASSAU, AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, RUA DA AURORA….

Itinerário no DOMINGO:….CAIS DO APOLO, CAIS DA ALFÂNDEGA, PONTE 12 DE SETEMBRO (ANTIGA PONTE GIRATÓRIA), CAIS DE SANTA RITA, AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, RUA DA AURORA….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 513 – CÓRREGO DA AREIA e 517 CÓRREGO DO INÁCIO: Parada 180288 na Rua Primeiro de Março

Opções: Parada 180266, na Rua Siqueira Campos, em frente ao Banco Santander e Parada 180138, na Rua do Sol, lado oposto à Procuradoria Geral do Estado

Linhas: 711 – ALTO DO PASCOAL, 741 – DOIS UNIDOS – Via Prefeitura / Pombal e 746 – ALTO DO CAPITÃO: Parada 180294, na Av. Guararapes

Linhas: 723 – CAJUEIRO e 724 – CHÃO DE ESTRELAS: Parada 180293, na Av. Guararapes

Opções: Parada 180267, na Rua Siqueira Campos, ao lado do Cartório de Protestos do 1º Ofício, após cruzamento com a Rua do Imperador e parada 180138, na Rua do Sol, em frente a Procuradoria Geral do Estado

Linhas:

522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE)

712 – ALTO SANTA TEREZINHA

713 – BOMBA DO HEMETÉRIO

743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS)

Desvio:….RUA PRINCESA ISABEL, PONTE PRINCESA ISABEL, RUA DO SOL, PRAÇA DA REPÚBLICA, RUA IMPERADOR DOM PEDRO II, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, RUA DA AURORA…

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE): Parada 180288 na Rua Primeiro de Março e 180298 na Av. Guararapes.

Opções: Parada 180266, na Rua Siqueira Campos, de frente com o Banco Santander e 180138, na Rua do Sol, lado oposto à Procuradoria Geral do Estado

Linhas: 712 – ALTO SANTA TEREZINHA e 713 – BOMBA DO HEMETÉRIO: Parada 180294 na Av. Guararapes

Linha: 743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS): Parada 18029 na Av. Guararapes

Opção: Parada 180267, na Rua Siqueira Campos, ao lado do Cartório de Protestos do 1º Ofício, depois do cruzamento com a Rua do Imperador

Linha:

414 – TORRE

Desvio:…..AV. CONDE DA BOA VISTA, GIRO À ESQUERDA NA RUA DA AURORA, PONTE PRINCESA ISABEL, PRAÇA DA REPÚBLICA, AV. DANTAS BARRETO (PISTA LESTE), AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, AV. CONDE DA BOA VISTA….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 414 – TORRE: Parada 180288 na Rua Primeiro de Março e 180299 na Av. Guararapes.

Opções: Parada 180286 na Rua da Aurora, que fica em frente a Agência do Trabalho; Parada 180448, na Praça da República, frente com a Caixa Econômica Federal, parada 180222, na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), em frente ao Banco Santander, parada 180266, na Rua Siqueira Campos e parada 180138, na Rua do Sol, lado oposto à Procuradoria Geral do Estado

Linhas:

061 – PIEDADE

243 – VILA DOIS CARNEIROS – Via Cais de Santa Rita

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS)

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO)

822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ)

1921 – OURO PRETO (JATOBÁ I)

1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA

Desvio:….AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linhas: 612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ) e 642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO): Parada 180299 na Av. Guararapes

Opção: Parada 180138, na Rua do Sol, lado oposto à Procuradoria Geral do Estado

Obs: as linhas 061, 243, 524, 822, 1921 e 1993 não deixarão de atender parada de ônibus

Linha:

212 – JARDIM SÃO PAULO

4123 TRÊS CARNEIROS BAIXO (CAIS DE SANTA RITA)

4133 TRÊS CARNEIROS (CAIS DE SANTA RITA)

4137 UR-11 (CAIS DE SANTA RITA)

Obs: no sábado este itinerário normal dessas linhas não se altera, ou seja, será o mesmo percurso o dia todo.

Itinerário no DOMINGO:…AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, AV. DANTAS BARRETO (PISTA LESTE), AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), AV. DANTAS BARRETO.…

Parada que deixará de ser atendida:

Linha: 212 JARDIM SÃO PAULO, 4123 TRÊS CARNEIROS BAIXO (CAIS DE SANTA RITA), 4133 TRÊS CARNEIROS (CAIS DE SANTA RITA), 4137 UR-11 (CAIS DE SANTA RITA): Parada 180288 na Rua Primeiro de Março

Opção: Parada 180266, na Rua Siqueira Campos, em frente ao Banco Santander

Linhas:

032 – SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA)

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

Desvio:….CAIS SANTA RITA (VIA DA BEIRA MAR), CAIS SANTA, RITA AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, AV. CONDE DA BOA VISTA….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 032 – SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA): Parada 180034 e 180035 na Av. Marquês de Olinda e 180289 na Rua Primeiro de Março

Linha: 521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA): Parada 180034 e 180035 na Av. Marquês de Olinda e Parada 180288 na Rua Primeiro de Março

Opção: Parada 180025, na Av. Martins de Barros, frente ao Fórum Tomás de Aquino, Parada 180267, na Rua Siqueira Campos, ao lado do Cartório de Protestos do 1º Ofício

Linhas:

044 – MASSANGANA (BOA VISTA)

069 – CONJUNTO CATAMARÃ

243 – VILA DOIS CARNEIROS – Via Agamenon Magalhães

Desvio:….AV. CONDE DA BOA VISTA, GIRO À ESQUERDA NA RUA DA AURORA, PONTE PRINCESA ISABEL, PRAÇA DA REPÚBLICA, AV. DANTAS BARRETO (PISTA LESTE), AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE)….

Parada que deixará de ser atendida:

Linhas: 044 – MASSANGANA (BOA VISTA) e 069 – CONJUNTO CATAMARÃ: Parada 180221 na Av. Dantas Barreto (pista Oeste)

Opções: Parada 180285 na Rua da Aurora, em frente a ADEPPE – Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco; Parada 180448, na Av. Praça da República, frente à Caixa Econômica Federal e parada 180222, na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), em frente ao Banco Santander

Obs: a linha 243 não deixará de atender a parada de ônibus. Esta linha 243 passará a atender mais duas paradas neste percurso dominical, nos seguintes locais:

Parada 180286 na Rua da Aurora, que fica em frente a Agência do Trabalho

Parada 180448, na Praça da República

Linha:

823 – JARDIM BRASIL II (ESTRADA DE BELÉM)

Desvio:: ….RUA PRINCESA ISABEL, PONTE PRINCESA ISABEL, RUA DO SOL, PRAÇA DA REPÚBLICA, RUA IMPERADOR DOM PEDRO II, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, RUA DA AURORA…

Obs: esta linha 823 não deixará de atender a parada de ônibus

Linha:

1994 – CONJUNTO BEIRA MAR

Desvio:….RUA PRINCESA ISABEL, PONTE PRINCESA ISABEL, RUA DO SOL, PRAÇA DA REPÚBLICA, AV. DANTAS BARRETO (PISTA LESTE), AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE)….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Parada 180138 na Rua do Sol e 180334 na Av. Guararapes

Opções: Parada 180448, na Av. Praça da República, em frente à Caixa Econômica Federal e parada 180222, na Av. Dantas Barreto (pista Oeste),

Linha:

168 – TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA)

Desvio:…CAIS JOSÉ MARIANO, RUA DA AURORA, PONTE PRINCESA ISABEL, PRAÇA DA REPÚBLICA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, AV. CONDE DA BOA VISTA….

Parada que deixará de ser atendida:

Parada 180327, que fica no canteiro central da pista principal da Av.. Guararapes, sentido subúrbio/cidade, em frente à Rua da Palma

Opções: Parada 180282, na Rua da Aurora, logo após cruzamento com a Ponte da Boa Vista, parada 180285 na Rua da Aurora, em frente da ADEPPE – Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco e parada 180135, na Rua do Sol,

Linhas de BRT:

2437 – TI CAXANGÁ (CONDE DA BOA VISTA)

2441 – TI CDU (CONDE DA BOA VISTA)

2444 – TI GETÚLIO VARGAS (CONDE DA BOA VISTA)

2450 – TI CAMARAGIBE (CONDE DA BOA VISTA)

Desvio:……AV. CONDE DA BOA VISTA, GIRO À ESQUERDA NA RUA DA AURORA, PONTE PRINCESA ISABEL, PRAÇA DA REPÚBLICA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, AV. CONDE DA BOA VISTA….

Estação que deixará de ser atendida: Estação Guararapes

Opção: Estação Rua do Hospício (Eng. Pelópidas da Silveira)

Linhas Bacuraus:

073 – CANDEIAS

131 – UR-02

322 – JARDIM SÃO PAULO

515 – NOVA DESCOBERTA

523 – DOIS IRMÃOS

533 – CASA AMARELA

613 – MORRO DA CONCEIÇÃO

626 – BREJO

643 – CÓRREGO DO JENIPAPO

715 – ALTO SANTA TEREZINHA

846 – ÁGUAS COMPRIDAS

744 – DOIS UNIDOS

745 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO

827 – JARDIM BRASIL

1928 – MARANGUAPE II

1936 – MIRUEIRA

1956 – IGARASSU

1957 – CAETÉS I

1975 – AMPARO

1985 – RIO DOCE

1995 – PAU AMARELO

2427 – MONSENHOR FABRÍCIO

2457 – SÃO LOURENÇO

2462 – LOTEAMENTO SANTOS COSME E DAMIÃO

Desvio: …TERMINAL DE SANTA RITA, AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO…

170 – MURIBECA DOS GUARARAPES

322 – JARDIM SÃO PAULO

333 – TOTÓ

352 – CURADO II

362 – CURADO IV

533 – CASA AMARELA

613 – MORRO DA CONCEIÇÃO

626 – BREJO

744 – DOIS UNIDOS

745 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO

1928 – MARANGUAPE II

1936 – MIRUEIRA

1956 – IGARASSU

1957 – CAETÉS I

1985 – RIO DOCE

1995 – PAU AMARELO

2427 – MONSENHOR FABRÍCIO

2457 – SÃO LOURENÇO

2462 – LOTEAMENTO SANTOS COSME E DAMIÃO

Desvio: …AV. CONDE DA BOA VISTA, GIRO À ESQUERDA NA RUA DA AURORA, PONTE PRINCESA ISABEL, RUA DO SOL, PRAÇA DA REPÚBLICA, AV. DANTAS BARRETO, AV. NOSSA SENHORA DO CARMO…

