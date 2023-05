Grande Recife diz que estuda colocar mais catracas traseiras; VEM Idoso pode se tornar obrigatório

A- A+

O Grande Recife Consórcio de Transporte, responsável pela gestão e operação do transporte público na Região Metropolitana do Recife, afirmou que planeja instalar mais catracas nas portas traseiras dos ônibus. Segundo o consórcio, a medida deve ser tomada para "evitar práticas irregulares no interior dos veículos”.

A informação sobre as novas catracas foi divulgada à reportagem da Folha de Pernambuco após questionamento sobre medidas de segurança nos coletivos.

Entre os passageiros, há divergências sobre a instalação de novas “borboletas” nas saídas dos ônibus. O comerciante Felipe Mendes, 36, que se identifica como uma pessoa obesa, diz que o mecanismo dificulta a locomoção dentro dos coletivos. “Só quem anda de ônibus sabe como já é difícil descer de um veículo lotado, mesmo sem a catraca. Eu sou obeso e tenho dificuldade de passar agora, que tem só uma, imagina com duas”, reclamou.

“Eles poderiam arrumar outras formas para evitar que as pessoas invadissem, mas desse jeito prejudica também quem paga pelo serviço. E ainda vai atrasar tudo, aumentando o tempo nas paradas, por exemplo”, completou Felipe, que pega ônibus diariamente.

Por outro lado, há quem defenda a instalação de mais catracas nos veículos. O professor Caio Oliveira, 31, menciona um possível aumento da segurança como um ponto positivo. “Evitaria que o pessoal suba por trás, o que é um problema a menos, apesar de que muitos pulam pela parte da frente. Acho que é viável e interessante. No meu caso, não atrapalha; geralmente adianto quando estou perto de descer, já me aproximo da porta para evitar tumulto”, disse o professor, que pega o Circular/Príncipe no Cais de Santa Rita.

VEM Idoso obrigatório

O Cartão VEM Idoso, documento que dá acesso livre a pessoas com 65 anos ou mais no Sistema Estrutural Integrado (SEI), pode se tornar um item obrigatório para o uso do transporte rodoviário para esse público.

Atualmente, os idosos acessam os ônibus sem a necessidade de apresentação do cartão VEM, embarcando pela porta do meio, pela entrada traseira ou viajando na parte frontal do veículo, sem passar pela catraca. Nos terminais, há flexibilidade no acesso, que costuma ser liberado mediante apresentação de documento.

A adesão ao cartão, até o momento, não é unânime. A aposentada Maria José dos Santos, 73, diz que ainda não conseguiu tirar o cartão e que utiliza uma carteira de identidade para usar o sistema de transporte rodoviário. “Tento sempre entrar com o documento, mas já tive problemas. Geralmente a gente entra por trás ou pelo meio, mas às vezes acontece de o motorista não ver e fechar a porta, podendo machucar quem está subindo. Às vezes os motoristas nem abrem”, comentou Maria José.

Questionada pela reportagem, a aposentada, que utiliza diariamente a linha Brasília Teimosa/Conde da Boa Vista, disse que não tirou o VEM Idoso porque depende de outras pessoas e não consegue agendar e ir sozinha ao atendimento presencial. “Eu dependo da minha filha, ela não quer ir comigo, então ainda não consegui”, disse Maria, que confessou não ter informações sobre como tirar o documento.

Já José Gomes de Aguiar, 84, circula com o VEM Idoso e diz que não costuma ter problemas no acesso aos ônibus. “Sempre funcionou direitinho. Sempre passo pela catraca, a não ser que só abram a porta do meio. Ando muito de ônibus e o cartão ajuda bastante”, afirmou o aposentado, que usa a linha Alto Dois Carneiros/Cais de Santa Rita.

José Gomes de Aguiar, 84, exibe seu VEM Idoso | Foto: Arthur Mota

Lançado em 2020, o VEM Idoso teve as emissões suspensas durante a pandemia. O serviço, no entanto, foi retomado no final de março. Para tirar a primeira via do cartão, é preciso fazer um agendamento no posto virtual do Grande Recife Consórcio, escolher uma data e horário e comparecer à sede do VEM, na Rua das Ninfas, bairro da Boa Vista. É preciso levar um documento com foto, CPF e foto 3x4.



