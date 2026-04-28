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Hemovida Grande Recife e Fundação Hemope lançam campanha para incentivar a doação de sangue A proposta é estimular empresas a mobilizarem grupos de colaboradores para realização de doações agendadas e com deslocamento garantido até o hemocentro

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), em parceria com a Fundação Hemope, lançou uma campanha para incentivar a doação de sangue e reforçar os estoques do hemocentro. Intitulada Hemovida, a iniciativa foi idealizada pelo Conorte e conta com o apoio do Consórcio.

A primeira mobilização do projeto será realizada por colaboradores do próprio Consórcio, prevista para as 10h desta quarta-feira (29).

A proposta é estimular empresas a mobilizarem grupos de colaboradores, com no mínimo 15 e até 20 pessoas, para realização de doações previamente agendadas, com deslocamento garantido até a sede do Hemope, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, por meio de transporte exclusivo.

A campanha busca facilitar o acesso e incentivar a participação coletiva em toda a área de cobertura do Consórcio, que abrange 14 municípios da Região Metropolitana do Recife, ampliando o alcance da doação de sangue por meio de uma ação integrada entre mobilidade e responsabilidade social.

Hemovida

Para participar, é necessário acessar o portal da campanha virtual e preencher o formulário com informações como nome da empresa solicitante, CNPJ, nome do gestor responsável, número de participantes, data e horário desejados para a doação, além de telefone para contato.

De acordo com a presidente do Hemope, Raquel Santana, a expectativa é ampliar significativamente o alcance da iniciativa.

“Com essa parceria com o Grande Recife, conseguimos reduzir barreiras de acesso e facilitar a participação da população. Nosso objetivo é mobilizar cada vez mais pessoas para esse ato de solidariedade que salva vidas”, destacou.

Para o presidente do Grande Recife, Matheus Freitas, o CTM tem um compromisso social que vai além do transporte:

"Com a campanha Hemovida, em parceria com o Hemope, queremos incentivar a doação de sangue e salvar vidas, oferecendo transporte gratuito para facilitar o acesso e mobilizar a população. Acreditamos que, quando o poder público e a sociedade caminham juntos, conseguimos gerar impactos reais e positivos. E é isso que o Consórcio está fazendo, usando o transporte como ferramenta de solidariedade e cidadania”, declarou.

Critérios

Para doar sangue na Fundação Hemope, é necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis legais e maiores de 60 anos só podem doar se já tiverem realizado doações anteriormente), pesar no mínimo 50 kg e estar em boas condições de saúde.

O candidato deve estar bem alimentado, evitar alimentos gordurosos antes da doação, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas e apresentar documento oficial com foto.



Com informações da assessoria.

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