Estado de atenção Cidades do Grande Recife entram em estado de atenção devido às intensas chuvas O Recife entrou em estágio de atenção e identificou pontos com possibilidade de deslizamentos

A Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata estão sob aviso metereológico de chuvas moderadas até esta quinta-feira (15).

Para mitigar maiores problemas, Recife e Jaboatão dos Guararapes já divulgaram alertas para a população.

Recife

Durante a noite desta quarta-feira (14), alguns locais já apresentaram alagamentos no Recife.

No Recife, foi divulgado um "Estágio de Atenção". Com ele, o município fica atento a problemas causados pelas chuvas, como a possibilidade de deslizamentos e alagamentos.

"Nossas equipes estão trabalhando para minimizar os transtornos", diz o anúncio da Prefeitura do Recife

Jaboatão dos Guararapes

Em Jaboatão dos Guararapes foi iniciado o "Estado de Atenção".

Segundo a prefeitura da cidade, foram registrados 80 milímetros de chuva nas últimas 24h no município.

Até o momento foram registradas cinco ocorrências, sendo quatro pedidos de vistoria em barreira, nos bairros de Zumbi do Pacheco (03) e Jardim Jordão (01), e a quinta ocorrência relativa a orientações sobre as chuvas no município.

Não houve registro de vítimas.





Paulista

A Defesa Civil do Município do Paulista também divulgou o Estado de Atenção.



Segundo o órgão, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Defesa Civil e a Guarda Municipal estão mobilizados e fortaleceram suas operações para garantir a segurança e o bem-estar da população.



"A Prefeitura do Paulista seguirá acompanhando as condições climáticas e tomará as medidas necessárias para proteger a população. Contamos com a colaboração de todos para que possamos superar este momento com segurança e tranquilidade", diz a nota divulgada.





Serviço:

Samu: 192

Emlurb: 156

Bombeiros: 193



Defesa Civil do Recife:

0800.081.3400 (ligação gratuita e plantão 24h)

CTTU: 0800 081 1078



Defesa Civil de Jaboatão:

9.9195.6655 (Whatsapp) e 0800.281.2099 (atendimento 24h)





Defesa Civil do Paulista

WhatsApp (81) 99784-0270

Centro Integrado de Segurança: (81) 3371-7992.















