Grande Recife inicia operação de linha entre terminais de Pelópidas e Rio Doce

Começou a operar, nesta terça-feira (16), a linha 1952 - TI Pelópidas/TI Rio Doce, ligando os dois terminais integrados, que ficam nas cidades de Paulista e Olinda, na Região Metropolitana do Recife, respectivamente. A linha é operada pelo Consórcio Conorte.

A nova linha substitui a anterior, 1952 - Maranguape 1/TI Pelópidas, que operava com dois itinerários: via Nelson Ferreira e via Avenida Brasil, e fazia retorno em Jardim Maranguape, na altura da Capela Santa Teresinha.

Segundo o Conorte, a nova linha recebeu reforço na frota e houve um acréscimo de 14,5% no número de viagens, por dia. Anteriormente, eram realizadas 138 viagens subindo para um total de 158.



"A medida foi tomada pelo Grande Recife buscando atender a uma antiga demanda das comunidades de Maranguape e Rio Doce, ampliando as possibilidades de conexões entre as linhas do SEI naquela região", afirmou o consórcio, por meio de nota.

Segundo comunicado do Grande Recife Consórcio de Transporte, o ponto de retorno deixará de ser na avenida Brasil e passa a ser no Terminal Integrado de Rio Doce — acesse aqui o quadro de horários da nova linha.



Confira os itinerários

Via Avenida Brasil

Terminal / Ponto de Retorno

Terminal Integrado Pelópidas Silveira, Viaduto da PE-022 sobre a PE-015, Rodovia PE-022, Rua Alto da Boa Vista, Rua 26, Avenida Manoel Quirino Tavares, Rotatória de Maranguape I, Avenida Manoel Quirino Tavares, Avenida Brasil, Avenida das Garças, Avenida Tiradentes, Terminal Integrado Rio Doce.

Ponto de Retorno / Terminal

Terminal Integrado Rio Doce, Avenida Tiradentes, Avenida das Garças, Avenida Brasil, Avenida Nelson Ferreira, Avenida Colibri, Rotatória de Maranguape I, Avenida Manoel Quirino Tavares, Rua 26, Rua Alto da Boa Vista, Rodovia PE-022, Viaduto da PE-022 sobre a PE-015, Terminal Integrado Pelópidas Silveira.

Via Nelson Ferreira

Terminal / Ponto de Retorno

Terminal Integrado Pelópidas Silveira, Viaduto da PE-022 sobre a PE-015, Rodovia PE-022, Rua Alto da Boa Vista, Rua 26, Avenida Manoel Quirino Tavares, Rotatória de Maranguape I, Avenida Colibri, Avenida Nelson Ferreira, Avenida Brasil, Avenida das Garças, Avenida Tiradentes, Terminal Integrado Rio Doce.

Ponto de Retorno / Terminal

Terminal Integrado Rio Doce, Avenida Tiradentes, Avenida das Garças, Avenida Brasil, Avenida Manoel Quirino Tavares, Rotatória de Maranguape I, Avenida Manoel Quirino Tavares, Rua 26, Rua Alto da Boa Vista, Rodovia PE-022, Viaduto da PE-022 sobre a PE-015, Terminal Integrado Pelópidas Silveira.



