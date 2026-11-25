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Mobilidade Grande Recife inicia testes de painéis com previsão de chegada dos ônibus em três abrigos Testes acontecem em três pontos da cidade e têm previsão de ampliação nos próximos 30 dias

A previsão de chegada dos ônibus em tempo real passará a ser um novo recurso implementado nas paradas de ônibus da Região Metropolitana do Recife. De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), o serviço está em fase de testes e já foi implementado em três abrigos do Recife.

As informações sobre os horários serão fornecidas no dispositivo utilizado para exibição de publicidade, além de contar com a integração tecnológica do aplicativo Cittamobi.

De acordo com o CTM, testes iniciais permitirão aperfeiçoar o funcionamento do serviço e, caso os resultados sejam positivos, a previsão é expandir a iniciativa para mais abrigos nos próximos 30 dias.

Atualmente, as informações já podem ser consultadas nas paradas localizadas na Av. Domingos Ferreira (em frente ao Carrefour); na Praça do Derby e na Av. Agamenon Magalhães (em frente ao Hospital Memorial São José).

"Essa entrega, ainda que em teste, inaugura um novo marco de informação e previsibilidade para o cidadão metropolitano que usa o transporte público. O usuário do ônibus pode agora consultar todos os nossos serviços no Rumo e ter a previsão de chegada dos ônibus nas próprias paradas, sem precisar ficar consultando o celular", afirmou o diretor-presidente do Grande Recife Consórcio, Matheus Freitas.

A iniciativa foi viabilizada pelo Grande Recife Consórcio de Transportes(CTM) órgão gestor, por meio da parceria público-privada (PPP) para gestão dos abrigos de ônibus, realizada com a Kallas.

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