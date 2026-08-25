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TRANSPORTE Grande Recife lança 'Rumo', plataforma de informações para passageiros de ônibus na RMR Novo site e aplicativo reúne horários, itinerários, mapas, paradas, tarifas e acompanhamento de veículos do transporte público

O Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitanos (CTM) lançou o Rumo, novo site e aplicativo voltado aos passageiros do sistema de transporte público da Região Metropolitana do Recife (RMR). A plataforma foi desenvolvida para centralizar informações sobre a operação dos ônibus e substituir sistemas considerados defasados, com uma interface voltada à consulta dos usuários.

A proposta do Rumo é simplificar a comunicação com os passageiros. Termos técnicos utilizados no setor de transporte foram substituídos por expressões do cotidiano. A expressão "ordem de serviço", por exemplo, passa a ser apresentada como "horários previstos", com o objetivo de facilitar a compreensão das informações sobre a operação.

Segundo o presidente do CTM, Matheus Freitas, a plataforma pretende ampliar a autonomia dos usuários. “O Rumo reúne, em um só lugar, quadros de horário do transporte público por ônibus da RMR, com o detalhamento de itinerários completos, como mapas das linhas, busca por paradas, informações por operadora e acompanhamento de veículos e viagens e o valor atualizado das tarifas.”, afirma.

Nesta fase de implementação, o sistema já disponibiliza os trajetos detalhados das linhas de ônibus da RMR e os quadros de horários específicos para dias úteis e sábados.

A partir desta quarta-feira (20), a plataforma também permitirá a integração com o aplicativo Waze, possibilitando que o usuário consulte as condições do trânsito no momento em que pesquisar o percurso que deseja realizar.

Com a atualização, será possível acompanhar eventos que estejam afetando a circulação viária e possam causar impactos nos deslocamentos, como retenções e alterações nas condições de tráfego.

O sistema também foi estruturado para ser compatível com ferramentas de inclusão, com suporte a leitores de tela para pessoas com deficiência visual e opções de alto contraste.

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