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Mobilidade Grande Recife monta operação de transporte para o 'Arena da Inclusão' na Arena de Pernambuco Operação dos transportes será realizada a partir das 7h

A Arena de Pernambuco será palco, nesta quarta-feira (01), do evento Arena de Inclusão, momento dedicado às crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A partir das 8h30, o momento promete brincadeiras e acolhimento.

Para atender os interessados em participar, o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) preparou uma operação especial de transporte para atender o público. Para garantir o deslocamento dos participantes, a linha 2410 – Parque Capibaribe/TI TIP terá sua operação direcionada ao atendimento do evento durante todo o período.

No sentido TI TIP/Parque Capibaribe, os ônibus seguirão pela BR-408 até o ramal de acesso à Arena, retornando no primeiro trevo localizado em frente ao local do evento. Já no sentido oposto, o trajeto incluirá retorno sob o viaduto da BR-408 antes de acessar novamente o ramal da Arena.

A operação será realizada pela empresa Mobibrasil Expresso e contará com tarifa do tipo A, no valor de R$ 4,50. O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou por meio de todos os cartões VEM, sendo garantidos os benefícios de gratuidade e abatimentos previstos em lei.

Evento

Conforme a produção do evento, não haverá atendimentos nesta edição. O foco será em promover diálogo, conscientização e inclusão em um ambiente acolhedor para todos.

A realização desta edição é em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2 de abril.

Gestora da Arena de Pernambuco, Michele Collins, falou sobre o evento e algumas das atrações que poderão ser encontradas.

"Nós vamos comemorar na Arena de Pernambuco, a Arena de Inclusão, o dia Mundial da Conscientização do Autismo. Vai ser uma manhã muito legal, aonde teremos várias pessoas autistas, adultos, crianças, jovens, para poder refletir sobre esse tema, mas também para assistir um show especial do 'Tio Bruninho e sua turma' e vamos ter muita brincadeiras, aquele jeitinho de acolhimento já conhecido", disse Michele Collins.

Apesar de terem sido encerradas em um primeiro momento, a Arena de Pernambuco ofertou novas inscrições para o evento, que podem ser realizadas a partir do link fixado.

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