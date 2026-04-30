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Mobilidade Urbana Grande Recife anuncia retorno da operação de um ônibus elétrico na RMR; veja linhas O equipamento faz parte dos testes finais para integração de 100 ônibus elétricos à frota metropolitana

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) anunciou o retorno da operação de um ônibus elétrico em regime de teste, servindo como base de estudos finais para uma renovação tecnológica que prevê a chegada definitiva de 100 veículos movidos a bateria.

Os testes com o novo ônibus elétrico, produzido pela empresa nacional Eletra, começam a partir da próxima terça-feira, 5 de maio.

Diferente das experiências temporárias registradas desde 2018, a operação atual marca o planejamento para uma aquisição definitiva.

A compra dos novos veículos está assegurada por recursos do Governo Federal, fruto de um acordo de cooperação com o Governo de Pernambuco atrelado ao processo de reestruturação e futura concessão do Metrô do Recife.

O modelo em teste possui 12,5 metros de comprimento e capacidade para transportar até 70 passageiros.

Segundo dados técnicos, o veículo apresenta uma autonomia de aproximadamente 250 km por carga.



Além disso, o carro é equipado com ar-condicionado, suspensão pneumática para maior estabilidade e tomadas USB para os usuários.

O tempo estimado de abastecimento varia entre 3h e 3h30, a depender do tipo de carregador utilizado.



Linhas do teste

Nesta etapa inicial, o veículo será operado pelo Conorte em três rotas estratégicas: as linhas (1981 - TI Rio Doce / TI Joana Bezerra), (1909 - TI Pelópidas Silveira/TI Joana Bezerra) e (1913 - TI PE-15/TI Joana Bezerra).



A alternância entre os itinerários visa coletar dados de telemetria e desempenho em diferentes condições de serviço.

Apesar do otimismo com a tecnologia de emissão zero, a gestão do sistema ressalta a complexidade da transição.

"A iniciativa faz parte de um plano de modernização que busca reduzir a poluição sonora e atmosférica na capital pernambucana, ao mesmo tempo em que tenta elevar o padrão de conforto para os passageiros do sistema metropolitano", destaca o presidente do CTM, Matheus Freitas.

O Grande Recife Consórcio convida outros fabricantes e fornecedores de veículos elétricos a disponibilizar frota para ser testada na região para que todos os estudos estejam concluídos até jun/2026.

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