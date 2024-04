Grande Recife orienta sobre mudanças de linhas em paradas da av. Conde da Boa Vista

A- A+

O trânsito na avenida Conde da Boa Vista, na área central do Recife, foi modificado devido uma obra para a troca de placas de concreto da via.

A partir desta sexta-feira (26), os usuários de transporte público passam a contar com informações sobre todas as linhas de ônibus que circulam no local.

O Grande Recife Consórcio, empresa responsável pelo gerenciamento do transporte por ônibus na Região Metropolitana do Recife, afixou 184 cartazes nas 21 paradas que estão localizadas na avenida, contendo a relação das linhas que param em cada ponto.

Campanhas contra o assédio sexual e de respeito ao direito do autista nos ônibus também foram colocadas nos locias. A ação foi realizada juntamente com a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb).

Em caso de dúvidas, sugestões ou registro de reclamações, os usuários podem contatar a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158.

Para envio de mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, o usuário deve entrar em contato no Whatsapp através do número 99488-3999, das 5h30 às 21h30.

As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria no e-mail [email protected], ou pelos telefones (81) 3182-5511/5518.

