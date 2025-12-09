Ter, 09 de Dezembro

Acolhimento

Grande Recife realiza ação educativa sobre o aplicativo Protege Mulher no Terminal Caxangá

Iniciativa ocorre nesta quarta-feira (10) para divulgar a ferramenta que oferece apoio para as mulheres

Terminal Integrado da Caxangá recebe ação educativa do Protege Mulher após incêndio criminoso na comunidade IcauãTerminal Integrado da Caxangá recebe ação educativa do Protege Mulher após incêndio criminoso na comunidade Icauã - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) realiza, nesta quarta-feira (10), em parceria com a Secretaria da Mulher, ação sócio-educativa para divulgar o aplicativo "Protege Mulher".

A iniciativa, que ocorrerá no Terminal Integrado da Av. Caxangá, durante o horário de pico no período da manhã, pretende dar visibilidade ao aplicativo que oferece apoio para as mulheres.

O terminal foi escolhido em virtude do crime de feminicídio ocorrido em novembro na comunidade Icauã, no bairro da Caxangá, na Zona Oeste do Recife.

Na ocasião, uma mulher e os quatro filhos foram mortos em um incêndio criminoso provocado pelo ex-companheiro e pai das crianças.

O “Protege Mulher” é um aplicativo web que garante mais segurança para as mulheres no transporte público e em qualquer lugar.

Não há necessidade de fazer o download de algum programa, basta escanear o QR Code ou acessar o site protegemulher.pe.gov.br.

Através do app, será possível realizar ações como o registro de um caso de violência ou importunação sexual, buscar informações e orientações e ter acesso aos locais de apoio com serviços psicológicos, jurídicos e programas de proteção.

É importante ressaltar que a denúncia é feita de maneira totalmente anônima, e as mulheres também possuem a opção de ligar gratuitamente para a Central 180, que atua como um canal nacional de atendimento à mulher. 

Até julho de 2024, o aumento nas denúncias foi de 37,3% em Pernambuco em comparação com o mesmo período de 2023, totalizando mais de 3 mil denúncias no estado.

Ao acessar o aplicativo, as mulheres também poderão acessar toda uma rede de apoio oferecida pelo Governo de Pernambuco.

Estarão presentes na ação as equipes de Gerência de Fiscalização e Operação do CTM, técnicos da Coordenadoria de Comunicação e Imprensa, além de efetivos da Polícia Militar.

