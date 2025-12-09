A- A+

Acolhimento Grande Recife realiza ação educativa sobre o aplicativo Protege Mulher no Terminal Caxangá Iniciativa ocorre nesta quarta-feira (10) para divulgar a ferramenta que oferece apoio para as mulheres

O Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) realiza, nesta quarta-feira (10), em parceria com a Secretaria da Mulher, ação sócio-educativa para divulgar o aplicativo "Protege Mulher".



A iniciativa, que ocorrerá no Terminal Integrado da Av. Caxangá, durante o horário de pico no período da manhã, pretende dar visibilidade ao aplicativo que oferece apoio para as mulheres.

O terminal foi escolhido em virtude do crime de feminicídio ocorrido em novembro na comunidade Icauã, no bairro da Caxangá, na Zona Oeste do Recife.

Na ocasião, uma mulher e os quatro filhos foram mortos em um incêndio criminoso provocado pelo ex-companheiro e pai das crianças.

O “Protege Mulher” é um aplicativo web que garante mais segurança para as mulheres no transporte público e em qualquer lugar.

Não há necessidade de fazer o download de algum programa, basta escanear o QR Code ou acessar o site protegemulher.pe.gov.br.

Através do app, será possível realizar ações como o registro de um caso de violência ou importunação sexual, buscar informações e orientações e ter acesso aos locais de apoio com serviços psicológicos, jurídicos e programas de proteção.

É importante ressaltar que a denúncia é feita de maneira totalmente anônima, e as mulheres também possuem a opção de ligar gratuitamente para a Central 180, que atua como um canal nacional de atendimento à mulher.

Até julho de 2024, o aumento nas denúncias foi de 37,3% em Pernambuco em comparação com o mesmo período de 2023, totalizando mais de 3 mil denúncias no estado.

Ao acessar o aplicativo, as mulheres também poderão acessar toda uma rede de apoio oferecida pelo Governo de Pernambuco.

Estarão presentes na ação as equipes de Gerência de Fiscalização e Operação do CTM, técnicos da Coordenadoria de Comunicação e Imprensa, além de efetivos da Polícia Militar.

Veja também