MOBILIDADE Grande Recife realiza ações educativas contra "bigu e surf" em ônibus nesta quarta (20), em Olinda As ações da campanha educativa "Pegar Bigu e Surfar, Nem Pensar" acontecem nesta quarta-feira (20), a partir das 6h30

O Governo de Pernambuco, por meio do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), realizará, nesta quarta-feira (20), a partir das 6h30, no Terminal Integrado Xambá, em Olinda, mais uma ação da campanha educativa “Pegar Bigu e Surfar, Nem Pensar”.

No último sábado (16), um jovem de 20 anos ficou ferido ao colidir com um poste, na avenida das Garças, no bairro de Rio Doce, enquanto pegava "bigu". As imagens viralizaram nas redes sociais.

De acordo com o CTM, a campanha se faz ainda mais necessária diante da "insistência de jovens em arriscarem suas vidas ao realizarem as práticas criminosa de 'surf” e 'amorcegamento' nos ônibus da Região Metropolitana do Recife (RMR)". A iniciativa tem como objetivo alertar para os riscos de se pendurar do lado de fora ou no teto dos coletivos.

Na ocasião, passageiros, motoristas e funcionários do TI serão abordados por equipes da Coordenadoria de Comunicação e Imprensa e das Gerências de Fiscalização e Operação do CTM, que distribuirão panfletos e orientações sobre a importância de denunciar esses casos às autoridades competentes, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis.

A ação busca reforçar a segurança dos usuários, preservar vidas, proteger o patrimônio público e promover dignidade no transporte coletivo.

Paralelamente, o CTM vem mapeando corredores, vias e linhas onde essas ocorrências são mais frequentes. Estudos apontam que domingos, feriados e dias de jogos de futebol concentram os flagrantes de “surf” nos ônibus. Em situações como essas, há uma portaria que autoriza os motoristas a interromper a viagem até que a segurança seja restabelecida.

Denúncias

Caso os usuários queiram registrar um elogio, sugestão, solicitação, reclamação ou denúncia, e seja o seu primeiro contato nos canais de atendimento do Consórcio de Transporte Metropolitano, o CTM orienta que o registro seja realizado na Central de Atendimento ao Cliente, das 6h às 18h, no número 0800 081 0158 ou no WhatsApp 99488-3999.

Caso a manifestação não seja atendida no prazo apresentado, o usuário, com número do protocolo inicial registrado em um dos canais, poderá enviar sua demanda no canal de segunda instância, a Ouvidoria, por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5544/5633.

Com informações da assessoria.

