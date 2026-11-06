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Opinião pública Grande Recife realiza Pesquisa de Satisfação com passageiros nos terminais Ação acontece até o dia 19 de novembro e será realizada nas linhas operadas pela Mobibrasil e pelo Consórcio Conorte

O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) inicia, na próxima segunda-feira (9), a Pesquisa de Satisfação dos Usuários com passageiros.

A ação, que segue até o dia 19 de novembro, das 06h às 18h, será realizada nas linhas operadas pela Mobibrasil e pelo Consórcio Conorte, abrangendo Terminais de Integração e pontos de partida de linhas que não operam em terminais integrados. A primeira parada será o Terminal Integrado de Igarassu.

De acordo com o CTM, a coleta de dados ocorrerá através de uma levantamento feito presencialmente, onde os pesquisadores identificados do Grande Recife estarão nos terminais e veículos aplicando formulários com perguntas sobre a qualidade do atendimento da empresa e de seus funcionários.

Segundo o Consórcio, o quantitativo de entrevistas segue uma amostra estatística representativa do volume de passageiros transportados.

Para quem preferir responder pelo celular, o Consórcio informou que disponibilizará cartazes nos ônibus, Terminais Integrados e estações de BRT, além de adesivos colados nos bancos dos coletivos. O QR Code direciona o usuário diretamente para o mesmo formulário digital.

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