A- A+

ZONA NORTE DO RECIFE Festa do Morro tem reforço das linhas de ônibus e TI Macaxeira em operação nesta madrugada Durante o dia, mais de 2 mil viagens de ônibus serão realizadas até o Morro da Conceição

Celebrado nesta sexta-feira (8), o Dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira afetiva do Recife, é marcado pela tradicional Festa do Morro, na Zona Norte do Recife.



Para garantir a mobilidade durante o evento, que deverá reunir milhares de fiéis, o Grande Recife Consórcio de Transporte implantou uma série de mudanças nos horários das viagens e no quantitativo de coletivos que trafegam com destino ao Morro da Conceição.

De acordo com o Consórcio, 36 linhas terão as viagens reforçadas. Na sexta, 260 ônibus estarão circulando pela região e realizarão 2.336 viagens ao longo do dia. O número representa um aumento de 162 ônibus e 1.234 viagens em comparação com outros feriados.

Além disso, o Terminal Integrado da Macaxeira, que concentra grande parte das linhas que trafegam pela região, terá seu horário de funcionamento ampliado e seguirá aberto na madrugada desta quinta (7) para a sexta-feira (8), com a realização de viagens extras.

Confira as linhas que serão reforçadas:



060/2060 - TI TANCREDO NEVES/TI MACAXEIRA

202 - TI BARRO / TI MACAXEIRA (VÁRZEA)

207 - TI BARRO / TI MACAXEIRA (BR-101)

330 - CASA AMARELA / CDU (AV. CAXANGÁ)

513 - CÓRREGO DA AREIA

516 - CASA AMARELA (NOVA TORRE)

520 - TI MACAXEIRA / PARNAMIRIM

521 - ALTO SANTA ISABEL (CDE. BOA VISTA)

601 - TI MACAXEIRA / P.R. BOLA NA REDE

604 - TI MACAXEIRA / ALTO DO BURITY

611 - ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA)

612 - MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)

621 - ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

622 - VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ)

623 - VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

624 - BREJO (CDE. BOA VISTA)

630 - VASCO DA GAMA / DERBY

631 - NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

632 - ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ)

640 - GUABIRABA / DERBY (JOANA BEZERRA)

641 - TI MACAXEIRA / ENCRUZILHADA

642 - GUABIRABA (CÓRREGO JENIPAPO)

644 - LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA)

645 - TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

680 - VASCO DA GAMA / AFOGADOS

718 - CÓRREGO DO EUCLIDES / DERBY

901 - TI ABREU E LIMA / TI MACAXEIRA

902 - TI MACAXEIRA / MIRUEIRA

948 - TI MACAXEIRA / ARTHUR LUNDGREN II

1906 - TI PELÓPIDAS / TI MACAXEIRA

2490 - TI CAMARAGIBE/TI MACAXEIRA

515 - NOVA DESCOBERTA (BACURAU)

523 - DOIS IRMÃOS (BACURAU)

613 - MORRO DA CONCEIÇÃO (BACURAU)

626 - BREJO (BACURAU)

643 - CÓRREGO DO JENIPAPO (BACURAU)

Veja também

AMÉRICA LATINA Governo relança Quilombo das Américas com foco ambiental