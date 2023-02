Grande Recife reforça três linhas de ônibus devido interdição da Linha Centro do Metrô nesta quinta

A- A+

Com a interdição da Linha Centro do Metrô do Recife, na manhã desta quinta-feira (2), devido a problemas na rede aérea, o Grande Recife Consórcio de Transpostes ativou um plano de contigência com o reforço de três linhas já existentes e a ativação de três linhas especiais.



Receberam reforço as linhas 200 - TI Jaboatão (Parador); 2450 - TI Camaragibe (Conde da Boa Vista) e 2480 - Camaragibe (Derby). Já as linhas especiais ativadas são: Jaboatão/Barro; Barro/Afogados/Joana Bezerra; e Camaragibe/TIP.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), os transtornos iniciaram na noite dessa quarta-feira (1º), por volta das 21h45, quando a Linha Centro, por onde circulam composições com destina a Jaboatão e Camaragibe, na Região Metropolitana, passou a operar somente com uma das vias para os dois sentidos.

Ainda segundo a CBTU, após o encerramento das operações na noite de quarta, foi iniciada a manutenção na rede aérea, que segue até esta manhã e impede o funcionamento da linha, sem previsão de retorno.

"Manteremos todos informados e comunicamos que foi feito contato com o Consórcio para reforço nas linhas, tentando amenizar o impacto para nosso usuário", informou a CBTU.



Confira linhas que receberam reforço:

- 200 - TI Jaboatão (Parador)

- 2450 - TI Camaragibe (Conde da Boa Vista)

- 2480 - Camaragibe (Derby)



Confira linhas especiais ativadas:

- Jaboatão/Barro

- Barro/Afogados/Joana Bezerra

- Camaragibe/TIP.

