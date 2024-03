A- A+

Um ataque de drone ucraniano atingiu uma das maiores refinarias da Rússia, em uma ação que o presidente Vladimir Putin disse ter como objetivo perturbar a eleição presidencial prevista para o final desta semana. Não ficou claro quantos danos foram causados à instalação em Ryazan, a cerca de 200 km a sudeste de Moscou, maior refinaria de petróleo da Rosneft PJSC, com capacidade de produção de 17,1 milhões de toneladas por ano, ou cerca de 340 mil barris por dia.

O ataque de drones “deu início a um incêndio” que foi posteriormente extinto, disse nesta quarta o governador regional Pavel Malkov em seu canal Telegram, sem dar detalhes sobre a extensão dos danos. Duas pessoas foram hospitalizadas, informou o serviço de notícias Tass.

Grande refinaria da Rússia pega fogo após ataque de drone, em 2º dia de ações de Kiev - https://t.co/sgam7W3Byy pic.twitter.com/KlCxxoqsOC — Folha de Pernambuco (@folhape) March 13, 2024

A refinaria, que é o principal fornecedor de combustíveis para motores para as regiões russas ao redor da capital, foi o segundo alvo atingido nos dois últimos dias em meio a ataques ucranianos contra instalações que representam mais de 10% da capacidade de processamento de petróleo da Rússia.

Segundo o Ministério da Defesa russo, as suas forças interceptaram 58 drones durante a madrugada desta quarta-feira nas regiões de Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk, Ryazan e Leningrado, em um dos maiores ataques dos últimos meses.

As ações ucranianas nas regiões russas “visam, se não frustrar as eleições na Rússia, pelo menos interferir nelas”, disse Putin numa entrevista ao serviço de notícias RIA Novosti publicada quarta-feira, acrescentando que "outro objetivo é conseguir algum tipo de trunfo em um possível processo de negociação".

Os ataques destacam como a invasão da Ucrânia, que em 24 de fevereiro completou dois anos, vem levando a um aumento de insegurança para os russos comuns que vivem em regiões próximas da fronteira, em forte contraste com as afirmações do Kremlin de que Putin é aquele que pode garantir a defesa russa.

Mais tarde também nesta quarta, a refinaria independente de Novoshakhtinsk, na região de Rostov, no sul da Rússia, interrompeu as operações após um ataque de drones, disse o governador regional, Vasily Golubev, no Telegram, sem dar detalhes sobre quaisquer danos. A instalação tem capacidade de 5,6 milhões de toneladas por ano, ou cerca de 112 mil barris por dia.

Objetivo estratégico

Desde o início deste ano, a Ucrânia tem utilizado drones para atingir importantes fábricas russas de processamento de petróleo, desde o Mar Negro até ao Mar Báltico. À medida que os combates nas linhas da frente oscilam a favor de Moscou, Kiev tem tentado dificultar as exportações de produtos petrolíferos do país e sua capacidade de enviar combustível às suas forças na linha de frente. A onda inicial de ataques em fevereiro afetou quase um quinto da capacidade de processamento de petróleo bruto do país, mas no início de março a indústria já começava a se recuperar.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que era “totalmente justo” infligir perdas ao Estado russo em retaliação aos ataques de mísseis e drones que matam e ferem civis em seu país.

— Acho que todos veem que nossos drones funcionam, e funcionam em longa distância — disse Zelensky em discurso na noite de terça-feira. — Nossa capacidade de ataques de longa distância é a verdadeira maneira de avançar em direção à segurança de todos.

Durante a noite, Andriy Yermak, chefe do Estado-Maior de Zelensky, afirmou que Kiev está "combatendo tudo o que financia o Exército russo e a guerra”.

A onda de ataques que começou na terça-feira danificou uma unidade da refinaria Norsi da Lukoil PJSC em Nizhny Novgorod e atingiu um depósito de petróleo na região de Oryol. Os drones ucranianos também visaram repetidamente a principal refinaria de exportação da Surgutneftegas PJSC, em Kirishi, na costa do Báltico, de acordo com o governador da região de Leningrado, Alexander Drozdenko. O governador da região sul de Voronezh, na Rússia, Aleksandr Gusev, disse que 30 drones foram destruídos. Algumas infraestruturas e propriedades residenciais sofreram “danos menores”, disse ele.

Os ataques ocorrem enquanto a Rússia se prepara para as eleições presidenciais de 15 a 17 de março, que foram rigidamente controladas pelo Kremlin e devem proporcionar uma vitória esmagadora a Putin e mais seis anos no poder.

Em sua entrevista à RIA estatal, Putin disse que a Rússia exigiria garantias de segurança para considerar negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia e reiterou que as “realidades no terreno” deveriam ser a base de quaisquer negociações.

— Estamos principalmente interessados na segurança da Rússia — disse Putin. — Prosseguiremos a partir disso.

Questionado sobre se é possível um “acordo justo” com o Ocidente, Putin respondeu: “Não confio em ninguém, mas precisamos de garantias.”

O governo da Ucrânia já rejeitou anteriormente qualquer acordo que envolvesse concessões territoriais que recompensassem a agressão de Putin. Putin declarou que quatro regiões anexadas do leste e do sul da Ucrânia serão “para sempre” parte da Rússia, mesmo que as suas forças não as controlem totalmente.

As tropas russas fizeram avanços recentes enquanto o governo de Kiev luta para manter seus militares abastecidos com munições após atrasos na ajuda dos seus aliados americanos e europeus. Apesar disso, Zelensky afirmou esta semana que suas forças estavam conseguindo estabilizar a linha de frente.

