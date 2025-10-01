A- A+

INTOXICAÇÃO Grande SP investiga nova morte suspeita de contaminação por metanol De acordo com a secretaria de Saúde do município, até a manhã desta quarta-feira, 1º, a Vigilância Epidemiológica recebeu 13 notificações de suspeita por contaminação de metanol

A Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, investiga mais uma morte por suspeita de intoxicação por metanol Trata-se de um homem de 49 anos, que morreu em casa nessa terça-feira, 30. É o sexto óbito no Estado.

De acordo com a secretaria de Saúde do município, até a manhã desta quarta-feira, 1º, a Vigilância Epidemiológica recebeu 13 notificações de suspeita por contaminação de metanol, das quais uma já foi confirmada, sendo quatro óbitos (incluindo a notificação dessa terça-feira) e nove pacientes atendidos na rede hospitalar e urgência e emergência pública e privada da cidade.

Destes casos, nove são de pessoas que consumiram as bebidas supostamente adulteradas no município do ABC paulista. Exames confirmaram a contaminação pela substância em uma das vítimas internadas.

Entre os óbitos, todas as vítimas são homens:

Um de 38 anos morreu em 18 de setembro, atendido em um hospital privado;

Um de 58 anos, que faleceu em 24 de setembro, foi atendido no Hospital de Urgência;

Um de 45 anos, que morreu em 28 de setembro, foi atendido na rede particular;

Um de 49 anos, que faleceu em casa, em 30 de setembro.

"Em todos os casos de óbitos, os exames estão sendo realizados pelo IML para confirmar ou descartar a contaminação", disse a gestão municipal.

Sobre as vítimas que foram hospitalizadas:

Uma mulher de 30 anos segue internada em UTI no Hospital de Clínicas, sedada, realizando hemodiálise e em acompanhamento com nefrologia e neurologia. Exames confirmaram a contaminação por metanol;

Um homem de 26 anos foi internado no Hospital de Urgência, relatou problemas na visão no momento da internação, mas evoluiu bem durante a internação e teve alta na manhã desta quarta-feira, 01;

Um homem de 39 anos, atendido na UPA Baeta Neves, queixa de perda de visão, mal estar e fraqueza, atendido e liberado;

Um homem de 24 anos, atendido na UPA São Pedro, que apresentou tremores, visão embaçada, corpo pesado, ardência nos olhos, foi atendido e liberado;

Uma mulher de 21 anos, internada no Hospital de Urgência, estável;

Um homem de 33 anos, que foi atendido no Hospital de Urgência, relatando dor de cabeça e fraqueza, mas se evadiu e não quis continuar o atendimento;

Um homem de 50 anos, atendido no Hospital de Urgência, estável;

Uma mulher de 40 anos, atendida no Hospital de Urgência, estável;

Uma mulher de 55 anos, atendida no Hospital São Bernardo, da rede privada.

A Vigilância Epidemiológica disse que está em contato com as famílias das vítimas e dos pacientes internados, para identificar possíveis locais de consumo e conscientizar comércios sobre a origem dos produtos.

"Um estabelecimento comercial e lotes de bebidas foram interditados cautelarmente, até a conclusão do caso, em ação conjunta da Vigilância Sanitária Municipal e técnicos da Vigilância Sanitária Estadual", disse a prefeitura.

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu garrafas de um estabelecimento e o 7º DP conduz a investigação criminal.



