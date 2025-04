A- A+

Estados Unidos Grandes empresas americanas foram à falência neste ano no ritmo mais rápido desde 2010, afirma a S&P Foram registrados 188 pedidos de falência até março, o maior número desde as 254 ocorridas nos primeiros três meses de 2010

Grandes empresas dos Estados Unidos entraram com pedidos de falência no ritmo mais rápido dos últimos 15 anos durante os primeiros três meses de 2025, informou a S&P Global Market Intelligence nesta quinta-feira.

Um total de 188 falências foram registradas por grandes empresas até março, o maior número desde as 254 ocorridas nos primeiros três meses de 2010, segundo um relatório da S&P. No ano passado, 139 grandes falências corporativas foram registradas no mesmo período de três meses.

Entre as empresas que pediram proteção judicial em março estão a proprietária da operadora de varejo da Forever 21 nos EUA, a canadense Mitel Networks e a produtora de filmes Village Roadshow Entertainment Group. A empresa de testes genéticos 23andMe e a rede de restaurantes Hooters of America também decretaram falência no mês passado.

"As empresas, especialmente aquelas com balanços mais frágeis, continuam enfrentando desafios à medida que suas dívidas vencem e precisam ser refinanciadas com taxas de juros mais altas do que na época em que foram emitidas", afirmou a S&P.

A alta taxa de falências segue uma tendência de aumento nos pedidos de falência corporativa nos últimos anos. O número de empresas que entraram com pedidos de falência repetidos em 2023 e 2024 foi o maior em um período de dois anos desde 2020, conforme reportado anteriormente pela Bloomberg News.

