Notícias Granuloma eosinofílico: entenda o que é o tumor ósseo que fez filho de Wesley Safadão ser operado Dentre os sintomas, estão dores de cabeça, aumento da sede e também da necessidade de urinar

O cantor Wesley Safadão comunicou em suas redes sociais nessa quarta-feira (24) que seu filho Yhudy Lima, fruto do relacionamento com a influenciadora Mileide Mihaile, passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de um tumor ósseo.

"Yhudy recebeu alta hospitalar na última segunda-feira (22) e já se encontra em casa, recebendo os cuidados necessários", diz o comunicado feito pelo artista.

O que é o granuloma eosinofílico?

O adolescente de 14 anos foi diagnosticado com granuloma eosinofílico, um tipo de tumor ósseo que se desenvolve no osso parietal do crânio. Ainda, segundo o comunicado, o problema de saúde foi descoberto porque Yhudy se queixou de dores de cabeça por dias seguidos.

Após a operação, foi realizada uma biópsia que determinará se será necessário tratamento adicional com quimioterapia ou não.

De acordo com a Clínica Cleveland, o granuloma eosinofílico é a forma mais branda de histiocitose de células de Langerhans, uma doença rara que faz com que o corpo produza glóbulos brancos extras, que eventualmente podem se agrupar e formar tumores por todo o corpo da criança.

Esse tipo de tumor se desenvolve em cima ou próximo a ossos grandes de crianças (especialmente meninos menores de 10 anos, embora possa afetar ambos os sexos e todas as idades), e, muito comumente, no crânio. Ele também pode aparecer em regiões como:

Pélvis;

Fêmur (osso da coxa);

Costelas;

Úmero (osso do braço);

Mandíbula (osso da mandíbula); e

Coluna.

Quais são os sintomas?

Os principais sintomas da condição são:

Inchaço;

Sensibilidade na área;

Dores de cabeça, aumento da sede e também da necessidade de urinar (também conhecido como diabetes insípido);

Rigidez (se o crescimento estiver em uma articulação ou próximo a ela); e

Descoloração na pele acima ou perto do crescimento.

Além da remoção por meio da cirurgia, o granuloma eosinofílico também pode ser tratado com injeções de esteroides, radioterapia, quimioterapia ou apenas observação (em casos que nunca causam sintomas e são reabsorvidos pelo corpo das crianças com o tempo).

