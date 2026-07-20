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educação Grau Educacional abre inscrições para mais de 1.200 bolsas integrais; saiba detalhes Programa Grau Social oferece oportunidades gratuitas de qualificação em todo o país; inscrições seguem até 24 de julho

A educação como ferramenta de transformação social é o propósito de mais uma edição do Grau Social, programa de responsabilidade social do Grau Educacional, maior rede de ensino técnico e profissionalizante do Brasil.

A iniciativa está com inscrições abertas para a oferta de mais de 1.200 bolsas de estudo integrais em cursos técnicos e profissionalizantes distribuídos pelas unidades da instituição em todas as regiões do país. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 24 de julho, por meio do site www.grausocial.com.br, onde também está disponível o edital completo com todas as regras do processo seletivo.

O programa é voltado para pessoas que buscam uma oportunidade de qualificação profissional, mas enfrentam dificuldades financeiras para investir nos estudos.

Para participar da seleção, é necessário ter concluído o ensino médio (ou equivalente por meio da Educação de Jovens e Adultos – EJA/supletivo) em escola pública, ter idade mínima de 18 anos, estar desempregado e possuir disponibilidade para frequentar as aulas presenciais e participar de atividades práticas, como visitas técnicas às empresas parceiras.

A oferta varia de acordo com cada unidade, contemplando segmentos como saúde, tecnologia, indústria, gestão, beleza, gastronomia e informática. Além da formação teórica, os estudantes contarão com infraestrutura moderna, laboratórios especializados e metodologia voltada para a prática profissional, ampliando as possibilidades de inserção e crescimento no mercado de trabalho.

"O Grau Social representa um dos principais compromissos do Grau Educacional com a democratização do acesso à educação. Acreditamos que a qualificação profissional tem o poder de mudar trajetórias, gerar oportunidades e transformar vidas. Nosso objetivo é oferecer ensino de qualidade para pessoas que possuem talento e vontade de crescer, mas que muitas vezes encontram barreiras financeiras para realizar esse sonho", destaca Ruy Porto Carreiro, diretor do Grau Educacional.

Os candidatos deverão acessar o site oficial e informar o CPF e a data de nascimento para verificar se foram selecionados nas consultas disponibilizadas nos dias 3 de agosto e 9 de agosto de 2026.

O resultado final do processo seletivo será divulgado em 9 de setembro de 2026, e o início das aulas está previsto para os meses de setembro e outubro, de acordo com o calendário de cada unidade. Para acompanhar todas as etapas, basta acessar o site www.grausocial.com.br.

Sobre o Grau Educacional

O Grau Técnico, principal marca do grupo, está presente em mais de 140 unidades no Brasil, com mais de 60 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios, atendendo cerca de 200 mil alunos.

O Grau Profissionalizante, fundada em 2015 (anteriormente Nível A), oferece cursos rápidos e práticos, como bombeiro civil, cuidador de idosos, eletricista predial, beleza, gastronomia e informática, capacitando alunos para o mercado de trabalho com eficiência.

Serviço

Grau Social 2026

Inscrições: até 24 de julho

Bolsas: mais de 1.200 bolsas integrais

Inscrições e edital: www.grausocial.com.br.

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