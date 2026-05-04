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Serviço Grau Educacional promove nove feirões de emprego simultâneos no Grande Recife Ação acontece nas unidades de Boa Vista, Casa Amarela, Imbiribeira, Olinda, Prazeres, Jaboatão, Camaragibe, Abreu e Lima e Paulista

Na próxima quarta-feira (6), unidades do Grau Educacional, incluindo Grau Técnico e Grau Profissionalizante, realizam, simultaneamente, mais uma edição das Feiras de Empregabilidade no Grande Recife. A ação acontece nas unidades de Boa Vista, Casa Amarela, Imbiribeira, Olinda, Prazeres, Jaboatão, Camaragibe, Abreu e Lima e Paulista.

Ao todo, serão ofertadas centenas de vagas de emprego e estágio, resultado da soma das oportunidades disponibilizadas pelas nove unidades participantes. A iniciativa tem como objetivo conectar empresas a candidatos que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Para participar, basta comparecer a uma das unidades com documento com foto e currículo atualizado.

“A Feira de Empregabilidade do Grau Educacional é um evento realizado anualmente em nossas unidades do Grau Técnico e Profissionalizante, com o objetivo de aproximar os participantes de suas futuras carreiras. É uma oportunidade única para que tanto nossos alunos quanto o público externo possam vivenciar, na prática, o mercado de trabalho e ampliar seus conhecimentos sobre as exigências profissionais atuais”, explica Ruy Maurício Porto Carreiro Filho, diretor do Grau Educacional.

Boa Vista

Localizada no coração do Recife, na Avenida Conde da Boa Vista, nº 1209, a unidade Boa Vista será um dos grandes destaques da ação, com mais de 1.200 vagas de emprego e estágio, contemplando áreas como logística, saúde, negócios e tecnologia.

Entre as empresas participantes, destacam-se nomes reconhecidos no mercado, como CIEE, Mary Kay do Brasil, RHF Talentos, UMANA, ESPRO, Arena GO, Grupo Pontes, Viana e Moura Construções e Amor Saúde, além de outras parceiras como Bercy Village, IEL, ABRE, Teixeira Logística, Central de Talentos, Drogasil, GW Sistemas, Tupan Saúde e Rosa Master.

Mais do que oportunidades de emprego, o evento propõe uma experiência completa para os participantes, reunindo serviços gratuitos, atendimentos e vivências práticas voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional. O público terá acesso a serviços de saúde e bem-estar, como doação de sangue em parceria com o HEMATO, aferição de pressão arterial e glicose, exames e cuidados com a visão, além de limpeza de pele, corte de cabelo, maquiagem e massagem.

Já no eixo de carreira e desenvolvimento profissional, serão realizadas oficinas de currículo, orientação profissional, dicas sobre o mercado de trabalho e suporte para quem deseja se destacar em processos seletivos e entrevistas. A programação contará ainda com palestras com especialistas, trazendo orientações e dicas práticas sobre o mercado de trabalho e as exigências atuais das empresas.

Também estarão disponíveis serviços essenciais, como orientação jurídica com a Defensoria Pública, atendimento sobre Imposto de Renda e informações sobre normas regulamentadoras (NRs), ampliando o acesso da população a direitos e informações importantes.

A programação inclui ainda experiências e vivências práticas, como desfile de moda, atividades de costura criativa com degustação e experiências gastronômicas. Além disso, haverá um espaço dedicado à valorização e ao incentivo do empreendedorismo, onde alunos poderão expor e comercializar seus próprios produtos.

Edição das feiras de Empregabilidade do Grau Educacional oferta centenas de vagas de emprego e estágio na próxima quarta-feira (6). Foto: Arquivo Grau Técnico

Edição das feiras de Empregabilidade do Grau Educacional oferta centenas de vagas de emprego e estágio na próxima quarta-feira (6). Foto: Arquivo Grau Técnico

Edição das feiras de Empregabilidade do Grau Educacional oferta centenas de vagas de emprego e estágio na próxima quarta-feira (6). Foto: Arquivo Grau Técnico

Edição das feiras de Empregabilidade do Grau Educacional oferta centenas de vagas de emprego e estágio na próxima quarta-feira (6). Foto: Arquivo Grau Técnico

Imbiribeira

Na Zona Sul, a unidade da Imbiribeira, localizada na Avenida Mascarenhas de Morais, nº 1062, realizará o evento das 10h às 17h, reunindo oportunidades e serviços voltados à empregabilidade.

Piedade e Prazeres

Também na Zona Sul, a unidade de Piedade, situada na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 230, promove sua feira das 9h às 14h, com diversas empresas realizando entrevistas e recrutando novos talentos.

Já no bairro de Prazeres, a unidade do Grau Profissionalizante, localizada na Avenida Dr. Júlio Maranhão, nº 703 A, contará com mais de 150 vagas disponíveis.

Casa Amarela

Na Zona Norte, a unidade de Casa Amarela, localizada na Rua Padre Lemos, nº 805, abrirá suas portas à população das 9h às 13h, com foco na captação de novos talentos e oportunidades de inserção profissional.

Olinda

Em Olinda, a feira será realizada das 9h às 17h, na unidade situada na Avenida Dr. José Augusto Moreira, nº 1479. A programação inclui serviços de saúde, palestras, minicursos gratuitos e ações voltadas à empregabilidade. Entre as empresas confirmadas estão ABRE, Aponti, IEL, Mary Kay, CIEE, GB e Espro.

Paulista

No município de Paulista, a unidade do Grau Profissionalizante realiza a 7ª edição da feira, reunindo mais de 20 empresas parceiras e ofertando centenas de vagas. O evento acontece das 10h às 17h, na Rua Mangueira, nº 706, Centro.

Camaragibe

A 11ª Feira de Empregabilidade e Empreendedorismo do Grau Técnico Camaragibe será realizada das 9h às 15h, na Rua Severino Justino de Oliveira, nº 750, Centro. Consolidado como uma das principais iniciativas de inclusão social e profissional da região, o evento reúne oportunidades de emprego e estágio, serviços públicos e incentivo ao empreendedorismo local.

Abreu e Lima

A unidade de Abreu e Lima, localizada na Av. Duque de Caxias, nº 78, também participa da mobilização, das 9h às 16h, ofertando aproximadamente 150 vagas. A ação amplia o acesso a oportunidades e fortalece a inserção no mercado de trabalho da Região Metropolitana.

Para mais informações, acesse este link.

Sobre o Grau Educacional

O Grau Técnico é a principal marca do Grau Educacional, presente em todas as regiões do Brasil, com mais de 130 unidades e mais de 60 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios. Atualmente, a instituição conta com mais de 200 mil alunos matriculados.

Fundada em 2015, a franquia Grau Profissionalizante — anteriormente conhecida como Nível A — oferece cursos práticos e de curta duração em áreas como bombeiro civil, cuidador de idosos, eletricista predial, beleza, gastronomia e informática, capacitando alunos para o mercado de trabalho com agilidade e qualidade.

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