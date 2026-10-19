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folha conteúdo Grau Educacional promove Feiras de Empregabilidade no Grande Recife com mais de mil vagas Ação acontece na próxima quarta-feira (21), em seis unidades da Região Metropolitana, com oportunidades de emprego e estágio, além de serviços gratuitos

Mais de mil vagas de emprego e estágio serão ofertadas na próxima quarta-feira (21), durante mais uma edição das Feiras de Empregabilidade promovidas pelo Grau Educacional no Grande Recife. A iniciativa será realizada simultaneamente nas unidades da Boa Vista, Imbiribeira, Piedade, Prazeres, Paulista e Abreu e Lima, reunindo empresas de diferentes segmentos e oferecendo serviços gratuitos voltados à qualificação profissional e ao bem-estar da população.

As oportunidades são resultado da participação de empresas parceiras de diferentes setores, que estarão presentes para divulgar vagas, receber currículos e realizar processos seletivos. A iniciativa tem como objetivo aproximar empregadores e candidatos em busca de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Para participar, basta comparecer a uma das unidades participantes, portando documento oficial com foto e currículo atualizado.

“As Feiras de Empregabilidade reforçam o compromisso do Grau Educacional com a formação profissional e a conexão entre educação e mercado de trabalho. Ao reunir empresas e candidatos em um mesmo espaço, ampliamos o acesso às oportunidades de emprego e estágio e contribuímos para que nossos alunos e a comunidade encontrem novos caminhos para o desenvolvimento de suas carreiras”, destaca Ruy Maurício Porto Carreiro Filho, diretor do Grau Educacional.

Boa Vista

A unidade Boa Vista do Grau Educacional, localizada na Avenida Conde da Boa Vista, nº 1206, no bairro da Boa Vista, no Recife, oferecerá mais de 460 oportunidades de emprego e inserção profissional durante a Feira Nacional de Empregabilidade, na próxima quarta-feira (21), das 9h às 17h. A ação reunirá representantes de 35 empresas e instituições parceiras, com oportunidades nas áreas de saúde, administração, atendimento, comércio, vendas, indústria, engenharia e serviços operacionais, além de vagas de estágio.

A programação também contará com palestras sobre segurança do trabalho e comportamento em entrevistas, oficinas de elaboração de currículos e marketing pessoal, atividades nas áreas de nutrição e eletrotécnica, ações de qualificação profissional, serviços de saúde e bem-estar, vacinação e incentivo à doação de sangue. O evento terá ainda espaços voltados ao empreendedorismo, com exposição e comercialização de produtos e serviços.

Imbiribeira

Na Zona Sul do Recife, a unidade da Imbiribeira, localizada na Avenida Mascarenhas de Morais, nº 1062, realizará a feira das 9h às 17h, reunindo oportunidades de emprego e serviços voltados à empregabilidade.

Piedade e Prazeres

Também na Zona Sul, a unidade de Piedade, situada na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 230, promoverá sua feira das 9h às 14h. A programação contará com empresas parceiras que estarão no local para realizar entrevistas e recrutar novos profissionais.

Já no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, a unidade do Grau Profissionalizante, localizada na Avenida Dr. Júlio Maranhão, nº 703-A, realizará o evento das 9h às 13h, com mais de 200 vagas disponíveis. Entre as empresas e instituições parceiras confirmadas estão Gi Group, Gravatec, Nora Alumínio, Agência do Trabalhador de Jaboatão, Kairós RH, Pollyservice, McDonald’s, Estágio Fácil, Tecbras, Bluk, Abre Estágios, Coopestar, Transportadora Tatuzão, Nova Era Cuidadores, Cuidare, Team RH e Isbet.

Paulista

No município de Paulista, a unidade do Grau Profissionalizante, localizada na Rua Mangueira, nº 706, no Centro, realizará a feira das 9h às 15h. O evento reunirá mais de 20 empresas parceiras e oferecerá centenas de oportunidades de emprego, aproximando candidatos de empregadores de diferentes setores.

Entre as empresas e instituições participantes estão Mirante Fardamentos, Somar Consultoria RH, Agência de Emprego de Igarassu, Saudental, Burger King, Cartão de Todos, Berbey Consórcio, Sintec Energy, Grau Paulista, Indústrias Renda, Lívia Cred, Adecoo, TopLab, Agência de Emprego de Paulista, Sala do Empreendedor e New Vale Negócios.

Além das oportunidades profissionais, a programação contará com serviços gratuitos, como orientação e apoio para elaboração de currículos, auxílio a pessoas interessadas em empreender e formalizar seus negócios como microempreendedores individuais (MEIs), cortes de cabelo, serviços de barbearia, massagens relaxantes e aferição de pressão arterial.

Abreu e Lima

A unidade de Abreu e Lima, localizada na Avenida Duque de Caxias, nº 78, também realizará sua Feira de Empregabilidade na próxima quarta-feira (21), das 9h às 15h. Além das oportunidades de recrutamento, o público poderá participar de palestras e ter acesso a serviços gratuitos, incluindo exame de vista e ventosaterapia. A iniciativa busca ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho e oferecer serviços que contribuam para o bem-estar dos participantes.



Serviço

Feiras de Empregabilidade do Grau Educacional no Grande Recife

Data: quarta-feira, 21 de outubro de 2026

Unidades participantes: Boa Vista, Imbiribeira, Piedade, Prazeres, Paulista e Abreu e Lima.

Participação: gratuita. Recomenda-se levar documento oficial com foto e currículo atualizado.

Mais informações:

https://feiras.grautecnico.com.br/

https://www.instagram.com/grautecnico_recife_boavista/

https://www.instagram.com/grautecnico_imbiribeira/?hl=pt

https://www.instagram.com/grautecnico_abreuelima/

https://www.instagram.com/grautecnicojaboatao/

https://www.instagram.com/graupprazeres/

https://www.instagram.com/graup.paulista/?hl=pt

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