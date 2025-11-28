A- A+

Natal Natal de Gravatá 2025: temporada começa neste sábado (29); confira programação Parada natalina, shows, gastronomia, artesanato e decoração são atrativos da abertura da temporada natalina, das 16h às 21h

O cenário de Gravatá, munícipio do Agreste de Pernambuco, já está sendo tomado pelo espírito natalino com praças, pontes, ruas e casas de comércio iluminadas para o período do ano.

Considerada um dos principais destinos do Nordeste brasileiro no feriado, a cidade está pronta para receber os turistas a partir deste sábado (29), data em que ocorre a abertura da temporada de desfiles, espetáculos e apresentações temáticas com uma edição especial do projeto Tardes no Polo.

A ação mensal de fomento ao turismo mantida pela Prefeitura de Gravatá, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer (Secturcel), a iniciativa transforma a Rua Duarte Coelho, tradicional via de entrada da cidade, num colorido corredor cheio de luzes, ornamentos e personagens natalinos, das 16h às 21h.

Três minipalcos receberão atrações musicais locais e barracas ao longo da rua, artesãos e empresas do município com produtos gastronômicos, objetos de decoração e sugestões de presentes.

Um momento esperado da tarde é a miniparada natalina, com os principais personagens do Natal representados por crianças, jovens e adultos de 12 grupos de dança de Gravatá, convidando o público a embarcar no clima mágico e festivo que marca as festas do fim de ano.

A temporada natalina segue até 28 de dezembro e deve ser responsável por aquecer a hotelaria e o comércio local. Ao longo do período, devem passar por Gravatá em torno de 300 mil pessoas, segundo a prefeitura, gerando uma movimentação financeira estimada em R$ 100 milhões.

“O Natal de Gravatá é, sem dúvida, um dos períodos mais importantes do nosso turismo. Ele traz uma grande oportunidade de geração de negócios para os empresários do trade turístico local e atrai visitantes do Recife, mas também de estados vizinhos, como Alagoas, Rio Grande do Norte e a Paraíba. Muitos empregos diretos e indiretos são criados, o que é fundamental para o crescimento da economia local”, explica o secretário de Turismo, Marllon Lima.

Casa do Papai Noel

O sábado também será marcado pelo início das atividades da Casa do Papai Noel, instalada no Centro de Informações Turísticas (CIT), na via local da BR-232, do lado do Polo Moveleiro.

O prédio foi decorado e iluminado para receber os visitantes com todo o encanto e aconchego que marcam as celebrações natalinas.

A partir das 18h, o Papai Noel e seu time de duendes estarão no espaço para acender, oficialmente, as luzes de Natal de Gravatá 2025.

Ao longo do mês, a Casa do Papai Noel contará com os atendentes do CIT para tirar todas as dúvidas sobre a programação natalina, os principais pontos de visitação e demais serviços turísticos.

Serviço:

Abertura do Natal de Gravatá 2025 - Tardes no Polo

Dia e hora: Sábado (29), das 16h às 21h, no Polo Moveleiro

