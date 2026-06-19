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SÃO JOÃO Gravatá amplia maratona de São João com atrações em quatro polos a partir desta sexta-feira (19) Entre 19 e 24 de junho, o município promove apresentações gratuitas de forró e de grandes nomes, como Assisão, Xand Avião, Priscila Senna, Wesley Safadão e Natanzinho Lima

Com o feriado de São João cada vez mais próximo, a maratona junina de Gravatá foi ampliada, anunciando um período festivo repleto de atrações, iniciando nesta sexta-feira (19).

As festividades ocorrem na cidade desde o Dia dos Namorados, na última sexta (12), quando os dois principais polos, Polo da Sanfona e Pátio de Eventos, deram início às celebrações.

Neste sábado (20), a agenda de apresentações também inclui o Polo Cruzeiro, espaço famoso por abrigrar eventos de grandes proporções. Para quem procura diversão durante o dia, as opções são o Mercado Cultural, no pátio da feira, no Centro de Gravatá, e o Polo Cruzeiro, no Alto do Cruzeiro.

No mercado, as apresentações iniciam nesta sexta-feira e seguem até quarta-feira (24), às 11h ou às 12h, a dependeder do dia.

Enquanto os shows de forró acontecem, dezenas de boxes vendem comidas e produtos da gastronomia regional nos espaços localizados nas imediações dos polos.Entre os nomes escalados para animar o público, estão Banda Pau no Xote, Tavinho, Renovação Nordestina, Forretrô e Mistura Brasileira.

A organização da festa aconselha que o público chegue cedo, dado que o espaço costuma lotar rapidamente. Além disso, o Cruzeiro contará com apresentações no sábado (20), domingo (21) e terça-feira (23), véspera de São João, sempre às 13h.

A presença de nomes consagrados como Assisão, Novinho da Paraíba, Silvana Salazar e Faringes da Paixão, promete disputar a atenção da plateia com a fantástica vista de Gravatá, observada do alto, do mirante.

O Polo da Sanfona conta com vila cenográfica, praça de alimentação e decoração especial com sanfonas, bandeirolas e balões gigantes e outros elementos que remetem ao período.

Diariamente, grupos de pífano, quadrilhas e bois abrem a noite, fazendo a festa de adultos e crianças. O espaço funciona de 19 a 23 de junho e terá as seguintes principais atrações: Benil, Cristina Amaral, Banda Carta de Baralho, Clima Nordestino e o cantor Chico Bala.

Na terça-feira, véspera de São João, o palco recebe Geraldinho Lins, garantindo uma noite de muito xote e forró até a madrugada. No turno da noite, o Pátio de Eventos, arena principal do São João de Gravatá, que também funciona entre 19 e 23 de junho, a partir 19h, conta com 21 atrações, como: Xand Avião, Wesley Safadão, Murilo Huff, Priscila Sena, Falamansa e Natanzinho Lima.

Além de tudo, nos dias de jogo do Brasil, o espaço vira uma grande arena da Copa do Mundo 2026, com a transmissão das partidas direto do telão. Para aqueles que não conseguirem chegar ao local, haverá transmissão ao vivo dos shows pelo YouTube: Prefeitura de Gravatá Oficial.

Números do São João de Gravatá

Pesquisa do governo do estado, realizada pela Empetur, revelou que a permanência média dos visitantes foi de quatro dias, com gasto diário médio de R$ 643,98 (turistas) e R$ 873,55 (excursionistas, que fazem o famoso bate e volta). Em 2025, o São João de Gravatá reuniu mais de um milhão de pessoas.

Dos entrevistados, 87% consideraram Gravatá uma cidade referência em tradição junina e 94% afirmaram que voltarão em 2026. A nota média atribuída ao São João de Gravatá em 2025 foi de 9,5.



Serviço:

Programação do São João de Gravatá 2026

Pátio de Eventos

Sexta-feira, 19 de junho - 18h

Murilo Huff

Eric Land

Priscila Sena

Wallas Arrais

Jogo do Brasil

Sábado, 20 de junho - 19h

Falamansa

PV Calado

Baby Som

Danilo Henrique

Domingo, 21 de junho - 19h

Natanzinho Lima

Taty Girl

Lipe Lucena

Maurício Menezes

Segunda-feira, 22 de junho - 19h

Xand Avião

Brasas do Forró

Avine Vinny

Edu Lira

Terça-feira, 23 de junho (Véspera de São João) - 19h

Wesley Safadão Paula Matos Cláudio Ney e Juliana Deb Lima Myllena Dantas

Polo Cruzeiro

Sábado, 20 de junho - 19h

Jarbas Travassos

Loirão

Silvana Salazar

Domingo, 21 de junho - 13h

Tony Melo

Edy & Nathan

Faringes da Paixão

Terça-feira, 23 de junho (Véspera de São João) - 13h

Renato Souza

Novinho da Paraíba

Assisão

Polo Arena Brasil (Polo da Sanfona)

Quarta-feira, 24 de junho (São João) - 13h

João Lucas e Pedrinho

Alanzim Coreano

Jogo do Brasil

Polo Mercado Cultural

Sexta-feira, 19 de junho - 11h

Anderson Alves

Banda Pau no Xote

Transmissão ao vivo do programa Balanço Geral

Sábado, 20 de junho - 12h

Tavinho

Banda Renovação Nordestina

Domingo, 21 de junho - 11h

Henrique Cortez

Jobson Alejandro

Forretrô

Segunda-feira, 22 de junho - 12h

Vinny Luz

Banda Santa Dose

Martina

Terça-feira, 23 de junho (Véspera de São João) - 11h

Daysinha

Didi Caruaru

Victor Lins

Quarta-feira, 24 de junho (São João) - 12h

Bruno Lima

Serginho Gomes

Sábado, 27 de junho - 11h

Forró do Pistolão

Mistura Brasileira

Raphael Moura

Domingo, 28 de junho - 12h

Encontro de Sanfoneiros com Xique Xote e convidados

Patrícia Alves

Polo da Sanfona

Sexta-feira, 19 de junho - 14h

Arraiá dos Idosos – Arroxa o Nó

Marcos de Lima

Camylla Melo

Benil

Sábado, 20 de junho - 18h

Clima Nordestino

Vaqueiro Paulo Sampaio

Cristina Amaral

Maciel Valente

Domingo, 21 de junho - 18h

Léo do Acordeon

Forró Vumbora

Arnaldinho Neto

Segunda-feira, 22 de junho - 18h

Cláudio Santos

Banda Seis

Andréa Santos

Carta de Baralho

Claudia Lauterer

Terça-feira, 23 de junho (Véspera de São João) - 18h

Chico Bala

Ed Carlos

Dois Corações

Geraldinho Lins

Sábado, 27 de junho - 18h

Kelly Oliveira

Irah Caldeira

Cidya Lima

Especiais

Quinta-feira, 25 de junho - 18h

Noite Católica

Forró do Padre

Pedro Melo

Sexta-feira, 26 de junho - 18h

Noite Evangélica

SM1

Ministério Semear

Drilha na Serra

Domingo, 28 de junho - 15h

Thulio Milionário

Nanara Belo

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