Gravatá amplia maratona de São João com atrações em quatro polos a partir desta sexta-feira (19)
Entre 19 e 24 de junho, o município promove apresentações gratuitas de forró e de grandes nomes, como Assisão, Xand Avião, Priscila Senna, Wesley Safadão e Natanzinho Lima
Com o feriado de São João cada vez mais próximo, a maratona junina de Gravatá foi ampliada, anunciando um período festivo repleto de atrações, iniciando nesta sexta-feira (19).
As festividades ocorrem na cidade desde o Dia dos Namorados, na última sexta (12), quando os dois principais polos, Polo da Sanfona e Pátio de Eventos, deram início às celebrações.
Neste sábado (20), a agenda de apresentações também inclui o Polo Cruzeiro, espaço famoso por abrigrar eventos de grandes proporções. Para quem procura diversão durante o dia, as opções são o Mercado Cultural, no pátio da feira, no Centro de Gravatá, e o Polo Cruzeiro, no Alto do Cruzeiro.
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No mercado, as apresentações iniciam nesta sexta-feira e seguem até quarta-feira (24), às 11h ou às 12h, a dependeder do dia.
Enquanto os shows de forró acontecem, dezenas de boxes vendem comidas e produtos da gastronomia regional nos espaços localizados nas imediações dos polos.Entre os nomes escalados para animar o público, estão Banda Pau no Xote, Tavinho, Renovação Nordestina, Forretrô e Mistura Brasileira.
A organização da festa aconselha que o público chegue cedo, dado que o espaço costuma lotar rapidamente. Além disso, o Cruzeiro contará com apresentações no sábado (20), domingo (21) e terça-feira (23), véspera de São João, sempre às 13h.
A presença de nomes consagrados como Assisão, Novinho da Paraíba, Silvana Salazar e Faringes da Paixão, promete disputar a atenção da plateia com a fantástica vista de Gravatá, observada do alto, do mirante.
O Polo da Sanfona conta com vila cenográfica, praça de alimentação e decoração especial com sanfonas, bandeirolas e balões gigantes e outros elementos que remetem ao período.
Diariamente, grupos de pífano, quadrilhas e bois abrem a noite, fazendo a festa de adultos e crianças. O espaço funciona de 19 a 23 de junho e terá as seguintes principais atrações: Benil, Cristina Amaral, Banda Carta de Baralho, Clima Nordestino e o cantor Chico Bala.
Na terça-feira, véspera de São João, o palco recebe Geraldinho Lins, garantindo uma noite de muito xote e forró até a madrugada. No turno da noite, o Pátio de Eventos, arena principal do São João de Gravatá, que também funciona entre 19 e 23 de junho, a partir 19h, conta com 21 atrações, como: Xand Avião, Wesley Safadão, Murilo Huff, Priscila Sena, Falamansa e Natanzinho Lima.
Além de tudo, nos dias de jogo do Brasil, o espaço vira uma grande arena da Copa do Mundo 2026, com a transmissão das partidas direto do telão. Para aqueles que não conseguirem chegar ao local, haverá transmissão ao vivo dos shows pelo YouTube: Prefeitura de Gravatá Oficial.
Números do São João de Gravatá
Pesquisa do governo do estado, realizada pela Empetur, revelou que a permanência média dos visitantes foi de quatro dias, com gasto diário médio de R$ 643,98 (turistas) e R$ 873,55 (excursionistas, que fazem o famoso bate e volta). Em 2025, o São João de Gravatá reuniu mais de um milhão de pessoas.
Dos entrevistados, 87% consideraram Gravatá uma cidade referência em tradição junina e 94% afirmaram que voltarão em 2026. A nota média atribuída ao São João de Gravatá em 2025 foi de 9,5.
Serviço:
Programação do São João de Gravatá 2026
Pátio de Eventos
Sexta-feira, 19 de junho - 18h
- Murilo Huff
- Eric Land
- Priscila Sena
- Wallas Arrais
- Jogo do Brasil
Sábado, 20 de junho - 19h
- Falamansa
- PV Calado
- Baby Som
- Danilo Henrique
Domingo, 21 de junho - 19h
- Natanzinho Lima
- Taty Girl
- Lipe Lucena
- Maurício Menezes
Segunda-feira, 22 de junho - 19h
- Xand Avião
- Brasas do Forró
- Avine Vinny
- Edu Lira
Terça-feira, 23 de junho (Véspera de São João) - 19h
- Wesley Safadão
- Paula Matos
- Cláudio Ney e Juliana
- Deb Lima
- Myllena Dantas
Polo Cruzeiro
Sábado, 20 de junho - 19h
- Jarbas Travassos
- Loirão
- Silvana Salazar
Domingo, 21 de junho - 13h
- Tony Melo
- Edy & Nathan
- Faringes da Paixão
Terça-feira, 23 de junho (Véspera de São João) - 13h
- Renato Souza
- Novinho da Paraíba
- Assisão
Polo Arena Brasil (Polo da Sanfona)
Quarta-feira, 24 de junho (São João) - 13h
- João Lucas e Pedrinho
- Alanzim Coreano
- Jogo do Brasil
Polo Mercado Cultural
Sexta-feira, 19 de junho - 11h
- Anderson Alves
- Banda Pau no Xote
Transmissão ao vivo do programa Balanço Geral
Sábado, 20 de junho - 12h
- Tavinho
- Banda Renovação Nordestina
Domingo, 21 de junho - 11h
- Henrique Cortez
- Jobson Alejandro
- Forretrô
Segunda-feira, 22 de junho - 12h
- Vinny Luz
- Banda Santa Dose
- Martina
Terça-feira, 23 de junho (Véspera de São João) - 11h
- Daysinha
- Didi Caruaru
- Victor Lins
Quarta-feira, 24 de junho (São João) - 12h
- Bruno Lima
- Serginho Gomes
Sábado, 27 de junho - 11h
- Forró do Pistolão
- Mistura Brasileira
- Raphael Moura
Domingo, 28 de junho - 12h
- Encontro de Sanfoneiros com Xique Xote e convidados
- Patrícia Alves
Polo da Sanfona
Sexta-feira, 19 de junho - 14h
- Arraiá dos Idosos – Arroxa o Nó
- Marcos de Lima
- Camylla Melo
- Benil
Sábado, 20 de junho - 18h
- Clima Nordestino
- Vaqueiro Paulo Sampaio
- Cristina Amaral
- Maciel Valente
Domingo, 21 de junho - 18h
- Léo do Acordeon
- Forró Vumbora
- Arnaldinho Neto
Segunda-feira, 22 de junho - 18h
- Cláudio Santos
- Banda Seis
- Andréa Santos
- Carta de Baralho
- Claudia Lauterer
Terça-feira, 23 de junho (Véspera de São João) - 18h
- Chico Bala
- Ed Carlos
- Dois Corações
- Geraldinho Lins
Sábado, 27 de junho - 18h
- Kelly Oliveira
- Irah Caldeira
- Cidya Lima
Especiais
Quinta-feira, 25 de junho - 18h
- Noite Católica
- Forró do Padre
- Pedro Melo
Sexta-feira, 26 de junho - 18h
- Noite Evangélica
- SM1
- Ministério Semear
Drilha na Serra
Domingo, 28 de junho - 15h
- Thulio Milionário
- Nanara Belo