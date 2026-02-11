Gravatá divulga programação do Carnaval 2026
A festa começa nesta quarta-feira (11), com o Bloco Meu Mel, agremiação já considerada a maior da cidade
Gravatá, no Agreste pernambucano, divulgou nesta quarta-feira (11) a programação do Carnaval 2026. A festa abre com o Bloco Meu Mel, agremiação já considerada a maior da cidade. Neste ano, serão dois trios, puxados por nomes como Geraldinho Lins e André Marreta.
Na quinta-feira (12), o Bloco das Trichas chega com muita irreverência, com os participantes travestidos de mulher. E antes de Zé Pereira reinar absoluto abrindo oficialmente o Carnaval, a sexta-feira (13) terá o Ki Língua É Essa?, outro antigo representante da festa.
O Bloco do Zé Pereira, a partir da Estação Ferroviária, terá os foliões trajando fraque e cartola. Desfilando há 118 anos, o bloco celebra o lendário personagem Zé Pereira, que remete ao mais antigo boneco gigante de Pernambuco, criado no Sertão, em Belém de São Francisco.
O Sábado de Zé Pereira marca ainda a abertura do polos oficiais da folia da cidade, como o Polo Mercado Cultural, que abriga shows a partir das 12h, de 14 a 17 de fevereiro. O público poderá acompanhar aos shows de Maurício Meneses, Victor Moury, Ricardo Alegria e Gaby Lapenda, entre outros.
Outro ponto que já entrou para a história de Gravatá é o Polo da Rua do Norte, conhecido corredor de bares e restaurantes da cidade. Por lá, vão passar, de 15 a 17 de fevereiro, artistas como Don Tronxo, Faby Mell, Sambarelove, Banda Faringes da Paixão e Jarbas Travassos.
O Maestro Spok, um dos maiores nomes do Carnaval de Pernambuco, é quem comanda o Encontro de Orquestras de Frevo de Pernambuco em Gravatá, espécie de apoteose do Carnaval local, quando músicos de diversos conjuntos desfilam pelas ruas e, juntos, fazem um grande espetáculo musical sob a batuta do maestro. Em 2026, será a 10ª edição do encontro, na segunda (16), às 16h, no Memorial de Gravatá.
No mesmo dia, o Bloco Carnavalesco e Apaixonado “I Love Gravatá” celebra o amor pela Suíça Brasileira, evocando os símbolos e atrativos turísticos e culturais da região. A concentração é a partir das 14h.
PROGRAMAÇÃO CARNAVAL DE GRAVATÁ 2026:
Bloco Meu Mel – 11 de fevereiro (quarta-feira)
A partir das 19h, Av. Agamenon Magalhães, Prado
19h – Victor Lins (concentração)
21h – Geraldinho Lins
21h – André Marreta
Bloco dos Estudantes – 11 de fevereiro (quarta-feira)
A partir das 20h, sede da OAB Gravatá, R. João Pessoa com destino à Rua do Norte.
20h – Trio e banda Asas da América
Bloco das Trichas - 12 de fevereiro (quinta-feira)
A partir das 21h, Av. Agamenon Magalhães, Prado
21h – Myllena Dantas
21h – Danilo Henrique
Bloco Ki Língua é Essa? - 13 de fevereiro (sexta-feira)
A partir das 21h, Av. Agamenon Magalhães, Prado
21h – Pikape Turbinada, Kelvis Duran, Banda Luará
Bloco do Zé Pereira - 14 de fevereiro (sábado)
A partir das 22h, R. João Pessoa, Centro
22h – Moura Rossi
Polo Mercado Cultural - 14, 15, 16 e 17 de fevereiro
Sempre a partir das 12h. R. Duque de Caxias, 89, Centro
14/02 (sábado)
12h – Maurício Meneses
15h – Victor Moury
15/02 (domingo)
12h – Arroxa o Nó
15h - Atitude 10
16/02 (segunda-feira)
12h – Gaby Lapenda
15h – Nordesax
17/02 (terça-feira)
12h – Ricardo Alegria
15h – Banda Versos de Outubro
Polo Rua do Norte em Folia - 15, 16 e 17 de fevereiro
A partir das 14h. Rua do Norte, Santa Luzia
15/02 (domingo)
14h – Don Tronxo
16h – Lady Falcão
18h – Levada do Guettho
16/02 (segunda-feira)
14h – Henrique Cortez
16h – Ryanzinho
18h – Faby Mel
17/02 (terça-feira)
14h – Edu Lira
16h – Banda Sambarelove
18h – Banda Faringes da Paixão
Polo Bairro Novo em Folia - 15 de fevereiro (domingo)
A partir das 10h, Rua Cons. Jasmelino Corrêa de Melo, Bairro Novo
10h – Orquestra Popular de Gravatá
14h – Douglas Leon
16h – Cowboy Elétrico
10º Encontro de Orquestras de Frevo de Pernambuco em Gravatá - 16 de fevereiro (segunda-feira)
A partir das 14h, Praça Rodolfo de Moraes – Centro
14h – Jarbas Travassos
16h – Maestro Spok
18h – Dunas do Barato
Bloco DNA - 21 de fevereiro (sábado)
A partir das 21h. R. XV de Novembro, Nossa Senhora das Graças
21h – MC Cego, Jhonny Discarado e Levada do Guettho
Lançamento do Circuito Comida de Boteco - 26 de fevereiro (quinta-feira)
A partir das 16h, AABB, R. Quintino Bocaiúva, Centro
17h – Andreia Luiza
Tardes no Polo - Revivendo o Carnaval - 28 de fevereiro (sábado)
A partir das 16h, R. Duarte Coelho, Nossa Senhora das Graças.
17h – Ivan Gadelha
17h – Fagner Chagas
17h – Bateria Cabulosa
Bloco Espetinho do Lucas – 1º de março (domingo)
A partir das 16h, R. XV de Novembro, Nossa Senhora das Graças
16h – Danilo Henrique
Confira a programação completa dos blocos e troças:
BLOCOS E TROÇAS:
