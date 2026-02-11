A- A+

Carnaval Gravatá divulga programação do Carnaval 2026 A festa começa nesta quarta-feira (11), com o Bloco Meu Mel, agremiação já considerada a maior da cidade

Gravatá, no Agreste pernambucano, divulgou nesta quarta-feira (11) a programação do Carnaval 2026. A festa abre com o Bloco Meu Mel, agremiação já considerada a maior da cidade. Neste ano, serão dois trios, puxados por nomes como Geraldinho Lins e André Marreta.



Na quinta-feira (12), o Bloco das Trichas chega com muita irreverência, com os participantes travestidos de mulher. E antes de Zé Pereira reinar absoluto abrindo oficialmente o Carnaval, a sexta-feira (13) terá o Ki Língua É Essa?, outro antigo representante da festa.



O Bloco do Zé Pereira, a partir da Estação Ferroviária, terá os foliões trajando fraque e cartola. Desfilando há 118 anos, o bloco celebra o lendário personagem Zé Pereira, que remete ao mais antigo boneco gigante de Pernambuco, criado no Sertão, em Belém de São Francisco.



O Sábado de Zé Pereira marca ainda a abertura do polos oficiais da folia da cidade, como o Polo Mercado Cultural, que abriga shows a partir das 12h, de 14 a 17 de fevereiro. O público poderá acompanhar aos shows de Maurício Meneses, Victor Moury, Ricardo Alegria e Gaby Lapenda, entre outros.



Outro ponto que já entrou para a história de Gravatá é o Polo da Rua do Norte, conhecido corredor de bares e restaurantes da cidade. Por lá, vão passar, de 15 a 17 de fevereiro, artistas como Don Tronxo, Faby Mell, Sambarelove, Banda Faringes da Paixão e Jarbas Travassos.



O Maestro Spok, um dos maiores nomes do Carnaval de Pernambuco, é quem comanda o Encontro de Orquestras de Frevo de Pernambuco em Gravatá, espécie de apoteose do Carnaval local, quando músicos de diversos conjuntos desfilam pelas ruas e, juntos, fazem um grande espetáculo musical sob a batuta do maestro. Em 2026, será a 10ª edição do encontro, na segunda (16), às 16h, no Memorial de Gravatá.

No mesmo dia, o Bloco Carnavalesco e Apaixonado “I Love Gravatá” celebra o amor pela Suíça Brasileira, evocando os símbolos e atrativos turísticos e culturais da região. A concentração é a partir das 14h.



PROGRAMAÇÃO CARNAVAL DE GRAVATÁ 2026:



Bloco Meu Mel – 11 de fevereiro (quarta-feira)

A partir das 19h, Av. Agamenon Magalhães, Prado

19h – Victor Lins (concentração)

21h – Geraldinho Lins

21h – André Marreta



Bloco dos Estudantes – 11 de fevereiro (quarta-feira)

A partir das 20h, sede da OAB Gravatá, R. João Pessoa com destino à Rua do Norte.

20h – Trio e banda Asas da América



Bloco das Trichas - 12 de fevereiro (quinta-feira)

A partir das 21h, Av. Agamenon Magalhães, Prado

21h – Myllena Dantas

21h – Danilo Henrique



Bloco Ki Língua é Essa? - 13 de fevereiro (sexta-feira)

A partir das 21h, Av. Agamenon Magalhães, Prado

21h – Pikape Turbinada, Kelvis Duran, Banda Luará



Bloco do Zé Pereira - 14 de fevereiro (sábado)

A partir das 22h, R. João Pessoa, Centro

22h – Moura Rossi



Polo Mercado Cultural - 14, 15, 16 e 17 de fevereiro

Sempre a partir das 12h. R. Duque de Caxias, 89, Centro

14/02 (sábado)

12h – Maurício Meneses

15h – Victor Moury

15/02 (domingo)

12h – Arroxa o Nó

15h - Atitude 10



16/02 (segunda-feira)

12h – Gaby Lapenda

15h – Nordesax

17/02 (terça-feira)

12h – Ricardo Alegria

15h – Banda Versos de Outubro



Polo Rua do Norte em Folia - 15, 16 e 17 de fevereiro

A partir das 14h. Rua do Norte, Santa Luzia

15/02 (domingo)

14h – Don Tronxo

16h – Lady Falcão

18h – Levada do Guettho

16/02 (segunda-feira)

14h – Henrique Cortez

16h – Ryanzinho

18h – Faby Mel

17/02 (terça-feira)

14h – Edu Lira

16h – Banda Sambarelove

18h – Banda Faringes da Paixão

Polo Bairro Novo em Folia - 15 de fevereiro (domingo)

A partir das 10h, Rua Cons. Jasmelino Corrêa de Melo, Bairro Novo

10h – Orquestra Popular de Gravatá

14h – Douglas Leon

16h – Cowboy Elétrico

10º Encontro de Orquestras de Frevo de Pernambuco em Gravatá - 16 de fevereiro (segunda-feira)

A partir das 14h, Praça Rodolfo de Moraes – Centro

14h – Jarbas Travassos

16h – Maestro Spok

18h – Dunas do Barato



Bloco DNA - 21 de fevereiro (sábado)

A partir das 21h. R. XV de Novembro, Nossa Senhora das Graças

21h – MC Cego, Jhonny Discarado e Levada do Guettho

Lançamento do Circuito Comida de Boteco - 26 de fevereiro (quinta-feira)

A partir das 16h, AABB, R. Quintino Bocaiúva, Centro

17h – Andreia Luiza

Tardes no Polo - Revivendo o Carnaval - 28 de fevereiro (sábado)

A partir das 16h, R. Duarte Coelho, Nossa Senhora das Graças.

17h – Ivan Gadelha

17h – Fagner Chagas

17h – Bateria Cabulosa



Bloco Espetinho do Lucas – 1º de março (domingo)

A partir das 16h, R. XV de Novembro, Nossa Senhora das Graças

16h – Danilo Henrique



