NATAL Gravatá espalha magia do Natal pelas ruas do Centro com quatro desfiles a partir deste sábado (13) Dez escolas de dança e dois grupos de teatro trabalham juntos para apresentar o tema "A Magia do Natal Nordestino"

Desde o último fim de semana, o Natal já tomou conta de Gravatá, no Agreste do estado, com apresentações de corais, presépio vivo, exposição de pinheiros e o Papai Noel visitando a Vila Natalina, o Centro de Informações e os cinco distritos do município.

As principais ruas do Centro ganham um colorido especial, com a estreia dos Desfiles de Natal, no próximo sábado (13), a partir das 20h. Quatro saídas estão programadas para os dias 13, 14 e 20 e 21 de dezembro.

Em 2025, os desfiles ganham um tema especial, que propõe um diálogo com a cultura popular: “A Magia do Natal Nordestino”.

A ideia é celebrar a temporada natalina por meio das mais autênticas tradições da região, resgatando representações como reisado, cavalo marinho e o cordel, que se unem a pastoris e presépios, garantindo um espetáculo onde artes visuais, dança e música formam um variado panorama do Natal em terras nordestinas.

“O Natal nordestino acontece em pleno verão, com sol forte e o calor e a alegria do nosso povo. Nada melhor que levar isso para as ruas, espalhar beleza e cor. Natal é tempo de união, de encontro, e temos isso presente nos desfiles e no espetáculo aéreo, quando as academias de dança da cidade se integram e constroem, juntas, o Natal de Gravatá, e dessa vez com toda a autenticidade da cultura popular”, destaca o prefeito de Gravatá, Joselito Gomes.

Dez academias de dança da cidade, dos mais variados estilos, participam dos desfiles. São quase 350 participantes, entre dançarinos e técnicos, que capricham para fazer bonito ao longo do circuito.

A ideia é garantir um espetáculo onde a dança, as músicas e as representações artísticas criam um cenário local sortido e autêntico. Foto: Nilson Silva / Prefeitura de Gravatá

A concentração é na Rua Rui Barbosa, ao lado da Praça da Matriz, com encerramento em frente à prefeitura.

O público tem a oportunidade de conferir a “versão nordestina” do Natal por meio de dez alas:

Família: o Milagre da Vida (Stúdio de Dança Juninho Araújo);

Presépio: no Amor e na Devoção Nasce o Menino da Luz (Reverso Escola de Dança);

Lampiões: Acendem Caminhos de Esperança (Aura – Edson Lima);

Reisado: a Folia que Anuncia, Espalha Fé e Tradição (Expressão Independente Fábio Lima);

Cordéis: Na Rima e na Alegria, Natal É Poesia (Núcleo de Dança José Clevisson);

Pastoril: Nas Vozes dos Pastores, Ecoa a Beleza da Nossa Tradição (Life Kids Karla Medeiros);

Brinquedos: Entre Risadas e Sonhos Vivemos Aventuras (Escola Attitude);

Cavalo Marinho: Entre Fitas Entrelaçadas Dança Viva a Cultura Encantada (Execução em Movimento);

Anjos: Anunciam que o Amor Nasceu (Fyamma Gabriella);

Papai Noel Mágico (Alma-Alberto Lima).

Além das academias de dança as paradas natalinas contam com a participação dos grupos de teatro Icetag e Trupe Encantarte, que também responde pelos espetáculos levados aos distritos. Será disponibilizado um camarote da acessibilidade para pessoas com deficiências e idosos com dificuldade de locomoção no Memorial de Gravatá.

A expectativa é que os desfiles durem em torno de uma hora e meia. Foto: Nilson Silva / Prefeitura de Gravatá

O Natal de Gravatá 2025 segue até 28 de dezembro aquecendo a hotelaria e o comércio local. A expectativa de público é de 300 mil pessoas, e de movimentação financeira, R$ 100 milhões.

